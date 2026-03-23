El año en que naciste podría influir en tu longevidad:

El año en que naciste puede definir cuánto vas a vivir, según la ciencia. Foto: Freepik.

La posibilidad de vivir más años ya no es solo una aspiración individual, sino un fenómeno respaldado por la ciencia. Un estudio reciente de la Universidad de Georgia plantea que el año de nacimiento puede ser un factor determinante en la expectativa de vida, en el marco de un cambio demográfico sin precedentes.

La investigación, basada en millones de datos de mortalidad de distintos países, identificó un patrón claro: las personas nacidas hasta mediados del siglo XX tienen mayores probabilidades de alcanzar edades avanzadas que las generaciones anteriores. Este proceso, analizado dentro del campo de la demografía, refleja una transformación profunda en los límites biológicos y sociales de la vida humana.

El año en que naciste puede definir cuánto vas a vivir, según la ciencia. Foto: Freepik.

Un cambio histórico en la longevidad

El estudio, liderado por el profesor David McCarthy, se centró en comparar tasas de mortalidad entre personas de 50 a 100 años según su año de nacimiento. Los resultados indican no solo un aumento en la esperanza de vida, sino también una desaceleración en el ritmo al que crece el riesgo de morir.

Uno de los conceptos clave es la llamada edad máxima de Ley de Gompertz, un indicador que establece el límite teórico de la vida. Según los datos obtenidos, este umbral podría extenderse hasta diez años más, abriendo la posibilidad de alcanzar edades que antes parecían inalcanzables.

¿Por qué se vive más tiempo?

El avance en la longevidad no responde a un único factor. Por un lado, la medicina, la nutrición y las condiciones sanitarias lograron reducir drásticamente la mortalidad en edades tempranas. Por otro, también mejoraron las condiciones de vida en la vejez, lo que permite que más personas superen los 80 o 90 años con mejor calidad de vida.

Uno de los conceptos clave es la llamada edad máxima de Ley de Gompertz, un indicador que establece el límite teórico de la vida. Foto: Unsplash.

Este doble fenómeno genera un nuevo equilibrio demográfico: menos muertes prematuras y más supervivencia en edades avanzadas. Como resultado, la curva de mortalidad se desplaza hacia adelante.

Ejemplos históricos ayudan a dimensionar este cambio. La francesa Jeanne Calment alcanzó los 122 años, mientras que el japonés Jiroemon Kimura vivió hasta los 116. Los expertos consideran que estos récords podrían superarse en el futuro, con estimaciones que sitúan el límite potencial cerca de los 130 años.

¿Un futuro de vidas más largas?

A pesar de estos avances, los especialistas advierten que alcanzar edades extremas sigue siendo poco frecuente. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la población centenaria indica que estos casos podrían volverse más habituales con el paso del tiempo.

Los especialistas advierten que alcanzar edades extremas sigue siendo poco frecuente. Foto: Pexels.

El propio David McCarthy subraya que la continuidad de este proceso depende de factores estructurales como políticas de salud sostenidas, estabilidad económica y condiciones ambientales favorables. Sin estos elementos, el progreso podría desacelerarse.

La carrera por extender la vida

En paralelo a los avances científicos, algunos empresarios invierten grandes sumas en investigaciones orientadas a prolongar la vida humana. Uno de los casos más conocidos es el de Bryan Johnson, quien sigue un estricto protocolo para reducir su edad biológica mediante monitoreos constantes.

También se destaca Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien financia estudios a través de Altos Labs, centrados en la reprogramación celular. En la misma línea, Peter Thiel impulsa proyectos que buscan superar los límites biológicos tradicionales.