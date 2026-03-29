El hombre más viejo del mundo vive en Sudamérica.

Ethel Caterham, una mujer de 116 años que nació el 21 de agosto de 1909 y reside en Surrey, Inglaterra, fue recientemente destronada del record como persona más vieja del mundo por un hombre de 118 años y que vive en uno de los países más importantes de Sudamérica.

¿Quién es el hombre más longevo del mundo y en qué país de Sudamérica vive?

Se trata de Luiz Carlos dos Santos, quien fue reconocido como el hombre más longevo de Brasil por el sitio de récords Rank Brasil. Nacido el 15 de febrero de 1908, en la ciudad de Elói Mendes, en el estado de Minas Gerais, el emblema de la longevidad construyó su vida sobre cimientos de resistencia, simplicidad y serenidad, para así acumular experiencias de más de un siglo de vivencias en las que atravesó los cambios de la humanidad.

Luiz Carlos dos Santos, el hombre más viejo del mundo. Foto: Rank Brasil

En sus 118 años, el hombre nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos. En su época de trabajador, Luiz Carlos se dedicó a las labores del campo, pero en la actualidad, sorprende con su vitalidad a todos quienes lo rodean en la casa de acogida en la que vive desde el 10 de septiembre de 1971, cuando tenía 63 años.

En sus 118 años, el hombre nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos. La veracidad de su edad se respalda por documentos oficiales, como su partida de nacimiento actualizada, su libreta de trabajo e informes médicos del centro.

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A pesar de superar el siglo de vida, Luiz Carlos camina solo por las instalaciones del hogar, no requiere ayuda para alimentarse, no utiliza medicamentos de manera continua, se alimenta de todo y en pequeñas porciones, y hasta mantiene el hábito de fumar cigarros de paja a diario (puros artesanales hechos con tabaco enrollado en hojas secas de maíz u otros materiales vegetales).

Los trabajadores de la casa de acogida señalan que el hombre cumple diariamente con una disciplina casi militar: desayuna a las 7 de la mañana, a las 9 se toma un café y a las 11 almuerza. Durante la tarde, toma café a las 14, a las 17 cena y a las 19.30 vuelve a tomar café.

Luiz Carlos dos Santos, el hombre más viejo del mundo. Foto: Rank Brasil

Además, Luiz Carlos pasa gran parte de su tiempo en el patio de la institución, donde realiza una actividad que el equipo define como “terapéutica”: junta piedritas y las organiza en filas, llevando a cabo así un envejecimeinto activo.

El hombre es tildado como alguien calmado, reservado y de comportamiento tranquilo en su día a día. Según los trabajadores, lo que más llama la atención de su rutina es su autonomía a tan alta edad.

Al ser consultado sobre el secreto de vida para una longevidad plena, Luiz Carlos señala con precisión: “¡Viva bien! Vale la pena”.