Empezó la segunda etapa de la vacunación antigripal en Buenos Aires:

Empezó la segunda etapa de la vacunación antigripal en Buenos Aires. Foto: EFE

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires puso en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, la cual se desarrolla en dos etapas. Durante la primera, se aplicó la dosis al personal de salud y a las personas mayores de 65 años.

En tanto, la segunda fase empezó este miércoles 25 de marzo y durante la misma, la vacunación se amplía a otros grupos priorizados: niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y personas que tengan contacto con aves de corral.

Vacunación antigripal. Foto: Unsplash

Cuánto cuesta y dónde aplicarse la vacuna antigripal

Cabe recordar que la inmunización está disponible de forma gratuita en todos los vacunatorios bonaerenses y tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones y muertes causadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo.

Para conocer los centros de vacunación más cercanos, con sus días y horarios de atención, se puede ingresar a: https://www.gba.gob.ar/vacunacion/#muni y seleccionar el distrito correspondiente para ver las opciones disponibles.

¿Es necesaria una orden médica para vacunarse?

La estrategia de vacunación en PBA se implementa de manera escalonada, priorizando a las poblaciones con mayor riesgo de sufrir complicaciones. En esa línea, es importante saber que para recibir la vacuna no es necesario presentar orden médica y puede aplicarse junto con otras dosis del calendario nacional.

En tanto, desde la cartera sanitaria recomiendan asistir al vacunatorio con el DNI y la libreta de vacunación, para que el equipo de salud pueda revisar el historial de inmunizaciones.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

Personal de salud.

Mayores de 65 años.

Niñas y niños de 6 a 24 meses.

Personas gestantes en cualquier trimestre de gestación.

Puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad).

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

Personal estratégico.

Personas en contacto con aves de corral.

¿Qué es la gripe o influenza y cómo se transmite el virus?

La gripe o influenza es una enfermedad respiratoria viral muy contagiosa. Generalmente se cura en una o dos semanas, pero puede causar complicaciones graves en embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas. Se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar.

¿Cuáles son los síntomas gripales?

Los síntomas de la gripe suelen incluir fiebre mayor a 38 °C, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y muscular. En algunos casos también puede presentarse dificultad para respirar.