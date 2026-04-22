Uso de pantallas en niños. Foto: Redes sociales

Las sociedades médicas alertaron por el uso de pantallas en menores de 6 años, con la prohibición en los primeros años de vida de los chicos.

Según 70 pruebas científicas, los daños de las pantallas justifican la regulación europea existente, con mecanismos de verificación de edad, exigencia de responsabilidad a las plataformas y límites en el diseño, entre otras medidas.

Uso de pantallas en niños. Foto: Redes sociales

También propone unos tiempos de uso, aunque los expertos consideran que la contabilidad horaria “es insuficiente para caracterizar el riesgo”, pues también han comprobado que influyen el tipo de contenidos, las características de los niños y de las familias, el estilo de crianza y otras cuestiones.

A grandes rasgos, las sociedades científicas recomiendan exposición cero a las pantallas a los menores de seis años, un máximo de una hora al día para los niños de entre seis y 12 años y un tope de dos horas al día para los de 12 años en adelante.

Uso de pantallas en niños. Foto: Redes sociales

“La evidencia científica actual puede afirmar que la exposición temprana a pantallas, especialmente cuando es pasiva, prolongada o sustitutiva de la interacción adulto-niño, se asocia con peores resultados en lenguaje, cognición, autorregulación y funciones ejecutivas. El contenido inapropiado para la edad y el uso de pantallas por parte del cuidador, un fenómeno conocido ya como technoferencia, se asocian también con peores resultados psicosociales. En conjunto, las pantallas en primera infancia resultan especialmente preocupantes cuando, ya sea por el uso del niño o del adulto cuidador, desplazan la interacción humana, en una etapa en la que esa interacción no es un complemento, sino un requisito biológico para el adecuado desarrollo cerebral”, aseguró Cristina Cordero, cocoordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Neuropediatría, en diálogo con el medio El Mundo.