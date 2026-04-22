Spray nasal. Foto: Unsplash

El envejecimiento del cerebro ha sido tradicionalmente entendido como un proceso lento pero inexorable. No se manifiesta de un día para otro: avanza de manera silenciosa, impulsado por mecanismos inflamatorios que afectan zonas clave como el hipocampo y que, con el tiempo, deterioran la memoria, el aprendizaje y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. En sus etapas más severas, este fenómeno se asocia a patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. En términos científicos, se lo conoce como neuroinflamación y, hasta hace poco, se lo consideraba prácticamente imposible de revertir.

Ese supuesto empieza ahora a resquebrajarse. Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M propone una idea tan disruptiva como sencilla: el envejecimiento cerebral podría atenuarse —e incluso revertirse parcialmente— mediante un tratamiento no invasivo. La herramienta no es una cirugía ni un fármaco complejo, sino un aerosol nasal.

Spray nasal. Foto: Unsplash

Una estrategia simple para un problema complejo

El grupo, liderado por el neurocientífico Ashok Shetty junto a Madhu Leelavathi Narayana y Maheedhar Kodali, desarrolló un spray basado en vesículas extracelulares (EV), diminutas estructuras biológicas derivadas de células madre. Estas vesículas funcionan como mensajeros entre células y transportan microARN, moléculas capaces de regular la expresión genética y múltiples procesos celulares en el cerebro.

Según Narayana, estos microARN cumplen un rol central al actuar como “reguladores maestros” de circuitos vinculados a la inflamación y al funcionamiento neuronal.

Cómo sortear las defensas del cerebro

Uno de los puntos más innovadores del enfoque es la vía de administración. Aplicadas a través de la nariz, las vesículas extracelulares logran eludir parcialmente la barrera hematoencefálica, el sistema de defensa que protege al cerebro del ingreso de sustancias potencialmente dañinas. De este modo, pueden alcanzar regiones cerebrales específicas, donde son captadas por células inmunitarias residentes.

Una vez allí, los microARN intervienen sobre mecanismos inflamatorios bien conocidos, como el inflamasoma NLRP3 y la vía cGAS‑STING, ambos implicados en la inflamación crónica característica del cerebro envejecido.

Dos aplicaciones y mejoras visibles

Los resultados del estudio, publicados en Journal of Extracellular Vesicles, sorprendieron incluso a los propios investigadores. Con solo dos dosis del spray, se observó una disminución significativa de la inflamación cerebral, una mejora en la función de las mitocondrias —las centrales energéticas de las células— y un rendimiento superior en pruebas de memoria.

Además, los efectos aparecieron rápidamente y se sostuvieron en el tiempo. “Estamos devolviendo a las neuronas su chispa”, resumió Narayana al describir los cambios observados.

Cerebro; estudio científico. Foto: Freepik.

Resultados prometedores, pero todavía preliminares

Los experimentos se realizaron en ratones de laboratorio de 18 meses de edad, una etapa que los investigadores equiparan aproximadamente a los 60 años en humanos. En estos modelos, los animales tratados mostraron una mejor orientación espacial, mayor capacidad de reconocer estímulos familiares y respuestas más ágiles frente a situaciones nuevas, en comparación con los ratones no tratados.

Un dato destacado es que los beneficios se observaron tanto en machos como en hembras, algo poco frecuente en investigaciones biomédicas. “Funciona de manera universal”, afirmó Shetty. Sin embargo, los autores subrayan que todavía resta validar estos resultados en ensayos clínicos con humanos.

Un desafío global que no deja de crecer

La urgencia de este tipo de avances es evidente. De acuerdo con Alzheimer’s Disease International, más de 69 millones de personas viven actualmente con algún tipo de demencia en el mundo, una cifra que podría superar los 150 millones hacia 2050. El impacto será especialmente fuerte en regiones como Europa y América Latina, donde el envejecimiento poblacional avanza a gran velocidad.

“Nuestro objetivo es lograr un envejecimiento cerebral saludable: personas activas, alertas y conectadas con su entorno”, explicó Shetty. “No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con claridad mental y buena calidad de vida”.

El equipo ya solicitó una patente en Estados Unidos y se prepara para avanzar hacia pruebas en humanos. Aunque el camino todavía es largo, los resultados abren una posibilidad inédita: pensar el envejecimiento cerebral no como un destino fijo, sino como un proceso modificable.

Si estos hallazgos se confirman, la vejez podría empezar a redefinirse. No solo como una etapa más larga de la vida, sino como una etapa vivida con la mente lúcida durante más tiempo.