Migraña, una enfermedad neurológica frecuente. Foto: Freepik.

El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes en la población general, pero los episodios y situaciones pueden variar de una persona a otra y, en muchos casos, detrás de cefaleas recurrentes puede esconderse un cuadro de migraña.

Muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles con migraña sin recibir un diagnóstico preciso y, en parte, esto ocurre porque el dolor de cabeza suele naturalizarse o tratarse únicamente con analgésicos, sin consultar con un especialista.

“El diagnóstico de migraña se basa fundamentalmente en la historia clínica del paciente y en características muy específicas del dolor y de los síntomas que lo acompañan. Por eso existen herramientas que ayudan a sospecharla y orientar la consulta médica”, explicó la Dra. Natalia Larripa, médica neuróloga.

Cinco preguntas que pueden alertar sobre migraña. Foto: Freepik.

Para ayudar a reconocer señales de alerta, existe un autotest simple de orientación, que no reemplaza el diagnóstico médico, pero que puede despertar la inquietud sobre si un dolor de cabeza frecuente merece la evaluación de un especialista.

Las preguntas se basan en criterios clínicos ampliamente utilizados para diagnosticar migraña, incluidos los definidos por la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3) publicada por la International Headache Society y en cuestionarios de pesquisa validados como el ID-Migraine, desarrollado por el neurólogo Richard B. Lipton y colaboradores.

Cinco preguntas que pueden alertar sobre migraña

¿Tuviste al menos 4 o 5 episodios de dolor de cabeza en los últimos tres meses? ¿El dolor dura entre 4 y 72 horas, si no tomás medicación? ¿El dolor es pulsátil o late, y suele afectar un lado de la cabeza? Durante el episodio, ¿tenés náuseas o molestias con la luz y el ruido? ¿El dolor te hace cancelar planes o faltar a compromisos laborales o educativos para acostarte y frenar todo?

Estas preguntas reflejan aspectos centrales de la migraña: cantidad y duración de episodios, tipo de dolor, otros síntomas asociados y el impacto en la vida cotidiana. Si la respuesta es afirmativa a al menos una de estas preguntas, se recomienda realizar una consulta médica, idealmente con el neurólogo o neuróloga, para evaluar específicamente el cuadro clínico.

Dolor de cabeza, migraña. Foto: Freepik.

“El impacto funcional de esta enfermedad en la vida diaria también es un indicador muy importante. Cuando el dolor obliga a frenar todo, cancelar actividades o compromisos, ausentarse al trabajo o estudio, apagar la luz y acostarse, eso ya habla de un nivel de discapacidad que merece ser evaluado. El paciente con migraña debe recibir un tratamiento específico para el manejo agudo de las crisis y, en muchos casos, asociar un tratamiento preventivo”, señaló la Dra. Larripa.

En el sitio www.aliasmigraña.com los pacientes pueden encontrar información sobre esta enfermedad, acceder a un mapa geolocalizado con centros médicos cercanos y recursos descargables para llevar un mejor seguimiento de síntomas y del impacto de la migraña en la vida.

Una enfermedad neurológica frecuente

La migraña es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por ataques recurrentes de dolor de cabeza que pueden durar horas o inclusive varios días. Durante los episodios, muchas personas experimentan síntomas que van más allá del dolor.

Migrañas, salud

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Náuseas o vómitos

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Sensibilidad al ruido (fonofobia)

Dificultad para tolerar la actividad física

Necesidad de descansar en un ambiente oscuro y silencioso

En algunos pacientes, los episodios pueden estar precedidos por un aura, un conjunto de síntomas neurológicos transitorios que incluyen alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje.

A pesar de su elevada prevalencia, muchas personas interpretan sus síntomas como ‘dolores de cabeza comunes’ y no consultan con un especialista. “Existe una tendencia a convivir con el dolor o a automedicarse. Sin embargo, cuando los episodios se repiten y afectan la vida cotidiana, es importante investigar qué está pasando y tomar medidas al respecto”, advirtió la Dra. Larripa, integrante del Servicio de Movimientos Anormales y Clínica de Cefaleas de FLENI y del Hospital Austral.

El especialista indicado para el diagnóstico

Frente a la sospecha de migraña, los expertos coinciden en la necesidad de consultar con un neurólogo, el profesional preparado para diagnosticar y tratar este cuadro. “El especialista puede diferenciar entre distintos tipos de dolor de cabeza, identificar factores desencadenantes e individualizar el tratamiento más adecuado para cada paciente”, señaló la Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, Presidente de la Asociación Migraña y Cefaleas Argentina (AMYCA).

Dolor de cabeza, migraña, neurología. Foto: Freepik.

Hoy existen múltiples estrategias terapéuticas para abordar la migraña, como cambiar el estilo de alimentación por uno más equilibrado, promover rutinas de sueño, y la indicación de medicamentos para los episodios agudos y terapias preventivas indicadas cuando las crisis son frecuentes o generan un impacto significativo.

“Muchas personas conviven con migrañas durante años sin saberlo. Un diagnóstico adecuado permite acceder a tratamientos y estrategias que ayudan a reducir la frecuencia de los ataques y mejorar la calidad de vida”, concluyó la Dra. Martín Bertuzzi.