Juan Martín Del Potro le puso la firma a SanCor Salud Foto: Malena Fradkin / SanCor Salud

Juan Martín Del Potro es el nuevo Embajador de SanCor Salud y protagoniza “Le pongo la firma”, la campaña de comunicación con la que el Grupo de Medicina Privada presenta su concepto de “cobertura de alto rendimiento”, una propuesta que pone en valor la exigencia, la confianza y la calidad en el ámbito de la salud.

La iniciativa se enmarca en una estrategia que busca continuar con el posicionamiento de SanCor Salud como una compañía nacional, cercana e innovadora, con estándares de excelencia en un contexto que exige respuestas ágiles.

La propuesta tiene como protagonista a Juan Martín Del Potro, cuya trayectoria funciona como punto de partida para hablar de compromiso, constancia, liderazgo y superación.

Quien fue número 3 del mundo, campeón del US Open y de la Copa Davis con Argentina, doble medallista olímpico y símbolo nacional e internacional de esfuerzo y grandeza, representa el espíritu de alto rendimiento que también define a SanCor Salud.

Juan Martín Del Potro le puso la firma a SanCor Salud Foto: Prensa SanCor Salud

Esta unión se fundamenta en una trayectoria de crecimiento compartido: Del Potro alcanzó la cima del deporte mundial, y SanCor Salud es hoy líder en el rubro, creciendo un 400% en la última década, situándose en el tercer puesto del ranking nacional de medicina privada y siendo elegida entre las 8 mejores empresas para trabajar en el país.

“Sé lo que es esta compañía y lo ambiciosa que es, entonces el camino de decidir acompañarlos fue muy fácil. Me sentí identificado muy rápido”, expresó Juan Del Potro.

La campaña creativa estuvo a cargo de McCann Buenos Aires junto a la productora Landia, dos compañías líderes en la industria publicitaria. Se desarrollará a lo largo del año en múltiples plataformas y formatos, con un enfoque transversal que dialoga con diversas audiencias: desde nuevas generaciones y sus formas de vincularse con el bienestar; hasta familias y el segmento corporativo, atravesados por dinámicas de alta exigencia.

El respaldo a una empresa de salud

Con su firma, Del Potro deposita su confianza en una empresa de alto rendimiento que ofrece soluciones integrales en todo el país, y que tangibiliza esas exigencias, en beneficios clave como:

● Cobertura con alcance nacional.

● Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas.

● Telemedicina con atención en línea las 24 horas.

● Plan Gen exclusivo para jóvenes.

● Planes corporativos a medida para empresas.

● Tratamientos estéticos y medicina estética.

● Asistencia al viajero nacional e internacional.

“El concepto de alto rendimiento tiene mucho que ver con lo que buscamos como organización: estar a la altura en cada instancia y sostener la calidad en el tiempo. La figura de Juan Martín Del Potro se alinea de manera natural porque representa ese recorrido de superación que define nuestro camino”, señaló Fernando Werlen, Director General del Grupo SanCor Salud en cuanto al anuncio de la nueva imagen de la marca.

Juan Martín Del Potro le puso la firma a SanCor Salud Foto: Malena Fradkin / SanCor Salud

Respecto al futuro, la compañía se muestra sólida y confiada. “Nuestra Visión 2030 no es un ejercicio de adivinación, sino de construcción deliberada, Cada objetivo está planteado: crecimiento sostenible y de calidad. Estamos migrando de ser una red de contención ante la enfermedad hacia un paradigma de bienestar integral, donde la salud se gestiona de forma proactiva. Nuestra transformación busca que la tecnología sea el medio para alcanzar nuestro verdadero fin: una humanidad en alto rendimiento." cerró el Director General

Un encuentro para pensar el presente

Bajo el título “Match point para Argentina: cada punto cuenta”, el Grupo lanzó esta nueva campaña en un evento en el Hotel Alvear Palace. El encuentro propuso un espacio de reflexión sobre el contexto nacional bajo la consigna “Actualidad, empresas y rendimiento”, donde Claudio Zuchovicki analizó las principales variables económicas del país ante medios de comunicación, líderes de opinión y aliados estratégicos.

Protagonismo y solidez en el sistema de salud

Con más de 870.000 asociados, presencia en todo el país a través de más de 300 puntos de atención y más de 6.500 empresas clientes, SanCor Salud continúa consolidando su protagonismo en el sector. A través de esta campaña, desarrollada junto a McCann Buenos Aires y con producción de Landia, el Grupo reafirma su solidez y su capacidad de marcar tendencia en un nivel de alta exigencia.