Los múltiples beneficios del kiwi. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El kiwi es una fruta pequeña en tamaño, pero enorme en aportes nutricionales. Su sabor fresco y ligeramente ácido lo convierte en un ingrediente versátil, ideal tanto para preparaciones dulces como saladas. Además de ser atractivo al paladar, destaca por su denso contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Incorporar kiwi a la alimentación diaria puede contribuir de manera significativa al bienestar general. Desde el fortalecimiento del sistema inmunológico hasta el apoyo a la digestión, esta fruta se posiciona como una aliada natural para quienes buscan una dieta equilibrada y rica en nutrientes.

Los beneficios del kiwi. Foto: Freepik.

Los beneficios del kiwi para la salud

El kiwi es una de las frutas más densas en nutrientes que existen, ofreciendo beneficios que van mucho más allá de su conocido aporte de vitamina C.

Refuerzo del sistema inmunológico

Aunque solemos pensar en los cítricos, el kiwi contiene casi el doble de vitamina C que una naranja. Esto ayuda a fortalecer las defensas y a reducir la duración de resfriados y gripes.

Salud digestiva excepcional

Es famoso por su capacidad para mejorar el tránsito intestinal gracias a dos componentes clave:

Fibra: contiene fibra soluble e insoluble que facilita la digestión.

Actinidina: es una enzima natural única del kiwi que ayuda a descomponer las proteínas de los alimentos (como carnes y lácteos), reduciendo la sensación de pesadez después de comer.

Cuidado de la masa muscular y el corazón

Es una fuente excelente de potasio, un mineral esencial para la función muscular y la transmisión nerviosa. Además, su consumo regular ayuda a fluidificar la sangre y a reducir los niveles de triglicéridos, lo que protege la salud cardiovascular.

Propiedades antioxidantes

Gracias a su combinación de vitaminas C y E, y polifenoles, el kiwi combate el daño celular causado por los radicales libres. Esto es fundamental para:

Retrasar el envejecimiento celular.

Mejorar la salud de la piel.

Proteger la vista (contiene luteína y zeaxantina).

Bajo índice glucémico

A pesar de su dulzor, el kiwi tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que libera el azúcar en la sangre de forma lenta. Es una opción inteligente para quienes buscan mantener niveles estables de energía sin picos de insulina.

Los beneficios del kiwi. Foto: Unsplash

Verde tradicional o “gold”: ¿qué variedad de kiwi es mejor?

Ambas variedades son excelentes, pero dependiendo de lo que busques en sabor y nutrición, cada una tiene su “personalidad”:

Kiwi Verde (clásico)

Es el que tiene la piel con “pelitos” y la pulpa verde brillante, posee:

Sabor: es más ácido y refrescante.

Fortaleza: tiene un mayor contenido de fibra que el amarillo, lo que lo hace imbatible para regular el tránsito intestinal y mejorar la digestión.

Ideal para: quienes prefieren un toque cítrico y buscan el máximo beneficio digestivo.

Kiwi Amarillo o “Gold” (El dulce)

Tiene la piel lisa (casi sin pelos) y la pulpa de un color dorado:

Sabor: es notablemente más dulce y suave, con un gusto que recuerda a una mezcla entre mango y melocotón.

Fortaleza: contiene incluso más vitamina C que el verde y suele ser más fácil de comer para quienes tienen el estómago sensible a la acidez.

Ideal para: usar como postre natural o para endulzar tus mañanas sin necesidad de azúcar añadida.

En definitiva, si estás buscando un equilibrio perfecto, es recomendable el kiwi verde para la mañana, ya que su acidez y alto contenido de fibra activan el organismo. Para la noche, el kiwi amarillo es ideal porque es más suave para el estómago y su dulzor natural ayuda a saciar el apetito de algo dulce antes de dormir.