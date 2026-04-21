El jengibre es una de las especias más utilizadas en el mundo tanto en la cocina como en la medicina natural. Foto: Grok AI.

El jengibre es una de las especias más utilizadas en el mundo tanto en la cocina como en la medicina natural. Su consumo se extendió globalmente gracias a su sabor característico y, principalmente, a sus múltiples beneficios para la salud respaldados por estudios científicos.

Originario del sudeste asiático, este alimento pertenece a la familia Zingiberaceae y se utiliza desde hace siglos en distintas culturas. En la actualidad, la ciencia moderna comenzó a confirmar muchas de sus propiedades más conocidas. A continuación, te contamos cuáles son las cinco propiedades más estudiadas del jengibre.

El consumo del jengibre extendió globalmente gracias a su sabor característico y, principalmente, a sus múltiples beneficios para la salud. Foto: Freepik

¿Qué es el jengibre y cuáles son sus principales compuestos activos?

El jengibre es una planta originaria del sudeste asiático que se utiliza principalmente por su rizoma, la parte subterránea del tallo, conocida comúnmente como “raíz de jengibre”. Pertenece a la familia Zingiberaceae, la misma que incluye especias como la cúrcuma y el cardamomo.

Desde hace siglos se emplea tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional por su sabor intenso y sus posibles efectos beneficiosos para la salud. Puede consumirse fresco, seco, en polvo o en forma de extractos, aceites e infusiones.

El jengibre es una planta originaria del sudeste asiático que se utiliza principalmente por su rizoma. Foto: Unsplash.

Los 5 beneficios del jengibre que tienen el aval de la ciencia

Potentes propiedades medicinales

El principal compuesto activo del jengibre es el gingerol, responsable de gran parte de sus efectos medicinales.

Estudios científicos demostraron que este componente posee potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, ayudando a reducir el estrés oxidativo en el organismo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas.

El jengibre ayuda a reducir el estrés oxidativo en el organismo. Foto: Freepik.

Combate las náuseas y el malestar estomacal

Uno de los usos más reconocidos del jengibre es su capacidad para reducir las náuseas. Investigaciones demostraron que puede ser eficaz en casos de náuseas postoperatorias, mareos y especialmente en náuseas durante el embarazo. También se ha observado su efecto positivo en malestares digestivos leves.

Algunos estudios señalan que dosis moderadas pueden reducir significativamente los síntomas, aunque se recomienda precaución en embarazadas.

El jengibre ayuda a aliviar los malestares digestivos leves. Foto: Freepik.

Pérdida de peso

El jengibre también ha sido asociado con la reducción del peso corporal y la mejora de parámetros metabólicos.

Investigaciones en humanos sugieren que su consumo podría favorecer la sensación de saciedad, aumentar ligeramente el gasto energético y contribuir a la reducción del índice de masa corporal en personas con sobrepeso u obesidad.

El consumo de jengibre contribuye a la pérdida de peso.

Ayuda a tratar la indigestión crónica

La indigestión crónica, también conocida como dispepsia, se caracteriza por dolor recurrente y malestar en la parte superior del abdomen. Uno de los factores que suele asociarse a este cuadro es el vaciamiento lento del estómago, lo que genera sensación de pesadez y digestión dificultosa.

En este contexto, algunos estudios científicos sugieren que el jengibre podría tener un efecto positivo al acelerar el vaciamiento gástrico, favoreciendo una digestión más eficiente.

El jengibre podría tener un efecto positivo para combatir la indigestión. Foto: Unsplash.

Disminuye el dolor menstrual

El dolor menstrual, conocido médicamente como dismenorrea, es una de las molestias más frecuentes durante el ciclo menstrual y puede afectar la calidad de vida de muchas mujeres.

Tradicionalmente, el jengibre ha sido utilizado como un remedio natural para aliviar distintos tipos de dolor, incluido el menstrual. En este sentido, diversos estudios científicos analizaron su eficacia como alternativa a los antiinflamatorios convencionales.

El jengibre es utilizado como un remedio natural para aliviar distintos tipos de dolor, incluido el menstrual.

De esta manera, el jengibre se posiciona como una de las especias más estudiadas por la ciencia debido a sus múltiples efectos sobre la salud.

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas destacan que aún se requieren más estudios amplios para confirmar algunos de sus beneficios. Aun así, su incorporación moderada en la dieta puede aportar efectos positivos dentro de un estilo de vida saludable.