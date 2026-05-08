El fin de una era:

La compañía no logró vender su operación local y terminó bajando las persianas de sus 33 sucursales en Buenos Aires y el interior del país.

Después de dos décadas de actividad en el país, la cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró todos sus locales en Argentina en medio de una profunda crisis económica, deudas millonarias y conflictos laborales. La empresa, reconocida por vender medicamentos genéricos y económicos sin trabajar con obras sociales ni prepagas, no logró sostener su operación local y terminó clausurando sus 33 sucursales.

El cierre se produjo tras meses de problemas de abastecimiento, denuncias laborales y una deuda millonaria con empleados y proveedores. Foto: Freepik.

El cierre afectó tanto a históricos puntos de la Ciudad de Buenos Aires como a locales ubicados en provincias como Córdoba, Mendoza y Salta. Según trascendió en medios especializados del sector farmacéutico, la compañía informó a sus empleados que las sucursales permanecerían cerradas hasta nuevo aviso y que solo podría abonar parcialmente los salarios.

La noticia generó impacto dentro del mercado farmacéutico argentino, ya que la firma había construido durante años una fuerte presencia orientada a consumidores sin cobertura médica y personas que buscaban medicamentos por un menor precio.

¿Qué pasó con Dr. Ahorro y por qué cerró en Argentina?

Dr. Ahorro desembarcó en Argentina en 2002 con un modelo inspirado en las cadenas farmacéuticas mexicanas enfocadas en medicamentos genéricos y precios accesibles. La estrategia rápidamente ganó popularidad en medio de la crisis económica de comienzos de los 2000. La empresa decidió diferenciarse del resto de las farmacias al no operar con obras sociales ni prepagas, apuntando directamente a clientes particulares.

La cadena se había convertido en una referencia para quienes buscaban medicamentos genéricos y precios más accesibles fuera de las obras sociales. Foto: Pharmabiz.NET.

Durante sus primeros años, el crecimiento fue acelerado gracias al auge de los medicamentos genéricos y a la necesidad de alternativas más económicas dentro del sistema de salud argentino. Sin embargo, la situación financiera comenzó a deteriorarse de forma crítica durante el último tiempo.

Según información difundida por el portal especializado Pharmabiz, la empresa acumuló:

Cerca de USD 10 millones en contingencias laborales.

Aproximadamente USD 5 millones en cargas sociales impagas.

Más de USD 4 millones en deudas con proveedores y laboratorios.

La crisis derivó en problemas de abastecimiento, góndolas vacías y fuertes conflictos internos con trabajadores que denunciaron despidos, pagos fragmentados de salarios y falta de aportes previsionales.

Después de ingresar en concurso preventivo, la firma comunicó a sus trabajadores que no podía garantizar el pago completo de los salarios. Foto: Freepik AI

El intento fallido de vender Dr. Ahorro

En medio del concurso preventivo, Dr. Ahorro intentó vender toda su operación en Argentina para evitar el cierre definitivo. Sin embargo, las negociaciones con posibles compradores no prosperaron y la empresa terminó presentando ante la sindicatura judicial alternativas para vender sucursales de manera individual con el objetivo de obtener fondos para afrontar parte de las deudas salariales.

En un comunicado interno dirigido a empleados de casa central y sucursales, la compañía reconoció que atravesaba graves dificultades financieras y admitió que no podía garantizar el pago completo de los salarios.

El impacto del cierre se sintió especialmente en locales emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos:

Corrientes y Larrea.

Constitución.

Puente Saavedra.

Villa Devoto.

La crisis financiera y la caída de ventas aceleraron el final de una de las cadenas farmacéuticas más conocidas del segmento low cost en Argentina. Foto: NA.

También dejaron de funcionar las sucursales del interior del país, principalmente en Córdoba, Mendoza y Salta. Aunque todas las sucursales dejaron de operar, Dr. Ahorro todavía conserva algunos activos en Argentina, entre ellos una droguería ubicada en el barrio porteño de Chacarita y varias habilitaciones comerciales.

No obstante, el futuro de esos activos todavía permanece bajo análisis judicial y crecen las dudas sobre una posible salida definitiva de la marca del país.