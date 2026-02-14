El mate forma parte del ADN y la rutina diaria de cada argentino. Foto: X/Grok.

Además del asado y el dulce de leche, el mate forma parte del ADN argentino, ya que forma parte de la rutina diaria de todas las personas y es una las bebidas más consumidas alrededor de toda la Argentina.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de la Yerba Mate detalló que se consumen alrededor de 6,4 kilos de yerba mate por habitante al año. Además, más del 90% de los argentinos incluye el mate en su rutina cotidiana.

A pesar de esta popularidad, los nutricionistas recomiendan que la cantidad segura de consumo de mate ronda entre uno y dos litros diarios, equivalentes a unos ocho o diez mates promedio, según el tamaño y ritmo de la cebada.

Los especialistas indican que, al igual que cualquier infusión, importa la frecuencia y el contexto de consumo. En caso de superar esos valores, pueden aparecer molestias digestivas, nerviosas o renales a causa de los componentes activos de la yerba.

No obstante, el mate también es una bebida con múltiples propiedades positivas que puede acompañar una dieta equilibrada, debido a que contiene antioxidantes, cafeína, minerales y vitaminas esenciales para el funcionamiento del organismo.

Según estudios especializados, su potencial antioxidante resulta elevado y supera al té verde e incluso al vino tinto. A continuación, cuatro beneficios que aporta el mate en la rutina diaria de las personas:

Aporta vitaminas del grupo B

Ayuda a prevenir calambres gracias a minerales como el potasio

Genera más energía por la cafeína

Refuerza el sistema inmunológico

Mitos y efectos adversos del mate

Alrededor del mate circulan creencias que no siempre coinciden con la evidencia. Uno de los mitos más extendidos es que beber mate adelgaza, si bien no hay pruebas que sostengan dicha afirmación.

También, se dice que el mate es completamente inocuo y si bien en la mayoría de los casos se tolera bien, puede provocar acidez o malestar digestivo en personas sensibles. Por ello, se desaconseja tomarlo cuando existe irritación gástrica.

Por otro lado, el consumo en exceso puede afectar el sistema nervioso y el descanso debido a la cafeína. A su vez, una hidratación pobre y un abuso del mate puede sobrecargar la función renal.