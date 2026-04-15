Estaciones de servicio. Foto: NA

Científicos de Estados Unidos, que dependen del Departamento de Energía norteamericano, lograron transformar residuos plásticos en gasolina y diésel mediante un proceso químico innovador con aluminio y sales fundidas.

¿Cómo funciona el proceso para convertir plástico en combustible?

Este nuevo método no solo reduce el consumo energético, sino que también permite un mayor control sobre el tipo de combustible generado.

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Durante la reacción, los átomos de aluminio generan sitios catalíticos altamente ácidos capaces de fragmentar las largas cadenas de polímeros en moléculas más pequeñas.

Gasolina y diésel a partir de basura: ¿qué tan eficiente es el método?

Este mecanismo da lugar a una transformación selectiva: las cadenas más simples se convierten en compuestos tipo gasolina, mientras que las más complejas derivan en fracciones similares al diésel.

Este enfoque elimina la necesidad de metales nobles, hidrógeno externo o disolventes orgánicos, elementos que encarecen y complican otros métodos industriales.

Combustibles Foto: Foto generada con IA

El impacto ambiental de transformar residuos plásticos en energía

Los ensayos alcanzaron un rendimiento cercano al 60% en la producción de gasolina, lo que sitúa esta tecnología como una opción prometedora dentro de la economía circular.

Además, el uso de materiales abundantes y de bajo costo refuerza su viabilidad frente a otros métodos más complejos.