Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 15 de abril de 2026, 18:30
Estaciones de servicio.
Estaciones de servicio. Foto: NA

Científicos de Estados Unidos, que dependen del Departamento de Energía norteamericano, lograron transformar residuos plásticos en gasolina y diésel mediante un proceso químico innovador con aluminio y sales fundidas.

¿Cómo funciona el proceso para convertir plástico en combustible?

Este nuevo método no solo reduce el consumo energético, sino que también permite un mayor control sobre el tipo de combustible generado.

botellas de plastico - reciclaje - basura - reciclado
botellas de plastico - reciclaje - basura - reciclado

Durante la reacción, los átomos de aluminio generan sitios catalíticos altamente ácidos capaces de fragmentar las largas cadenas de polímeros en moléculas más pequeñas.

Gasolina y diésel a partir de basura: ¿qué tan eficiente es el método?

Este mecanismo da lugar a una transformación selectiva: las cadenas más simples se convierten en compuestos tipo gasolina, mientras que las más complejas derivan en fracciones similares al diésel.

También podría interesarte
Hito revolucionario: científicos descubren cómo usar hojas de mango para fabricar un metal más resistente y liviano

Hito revolucionario:científicos descubren cómo usar hojas de mango para fabricar un metal más resistente y liviano

Impacto global: revelan que una potencia mundial causó daños por 10 billones de dólares con sus emisiones de dióxido de carbono

Impacto global:revelan que una potencia mundial causó daños por 10 billones de dólares con sus emisiones de dióxido de carbono

Este enfoque elimina la necesidad de metales nobles, hidrógeno externo o disolventes orgánicos, elementos que encarecen y complican otros métodos industriales.

Combustibles Foto: Foto generada con IA

El impacto ambiental de transformar residuos plásticos en energía

Los ensayos alcanzaron un rendimiento cercano al 60% en la producción de gasolina, lo que sitúa esta tecnología como una opción prometedora dentro de la economía circular.

Además, el uso de materiales abundantes y de bajo costo refuerza su viabilidad frente a otros métodos más complejos.