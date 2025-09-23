La NASA anunció que planea adelantar para 2026 una nueva misión tripulada a la Luna: ¿quiénes serán los cuatro astronautas?

La misión Artemis II se prevé para el próximo febrero, dos meses antes de lo previsto. Sin embargo, la fecha podría sufrir modificaciones por cuestionar de seguridad.

Misión Artemis II a la Luna. Foto: REUTERS

La NASA anunció que está haciendo todo lo posible para adelantar el lanzamiento de la misión Artemis II a febrero de 2026, dos meses antes de lo previsto, aunque señaló que la seguridad de los astronautas es la prioridad, por lo que esa fecha podría sufrir cambios.

La administradora adjunta interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lakiesha Hawkins, fijó el 5 de febrero de 2026 como la primera ventana de lanzamiento para la misión, que será el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

La misión tiene por objetivo probar y validar los sistemas de la nave de cara a Artemis III, que supondrá el regreso del ser humano a la Luna tras más de cinco décadas, y que está prevista para no antes de 2027.

Luna. Foto: NASA.

“Todo lo que aprendamos de Artemis II nos servirá de base para Artemis III”, agregó Hawkins.

Los cuatro astronautas de la misión

Christina Koch : Mission specialist y primera mujer en viajar a la Luna. Su función será la de llevar a cabo tareas científicas y técnicas.

Victor J. Glover : piloto y primer afroamericano en participar de una misión lunar.

Jeremy Hansen: astronauta canadiense y Mission specialist de Artemis 2.

G. Reid Wiseman: comandante de la misión.

Astronautas de la misión Artemis II. Foto: REUTERS

Detalles de la operación

La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, y a su vuelta caerá en el Pacífico oriental, cerca de la costa de la ciudad estadounidense de San Diego. La duración prevista es de diez días.

Una vez en el espacio, los astronautas realizarán diversos experimentos para estudiar los efectos del viaje espacial en la salud humana.

Una de esas investigaciones es conocida como Avatar, que consiste en un chip del tamaño de una memoria USB que contiene células desarrolladas a partir de la sangres de los astronautas de la misión, y que analizará el impacto del aumento de la radiación y la microgravedad en la salud.

Otro experimento monitoreará el sueño, la actividad física y las interacciones de los astronautas a bordo de la cápsula, a modo de las pulseras ‘fitness’ para estudiar los cambios en su salud a tiempo real.

Además, los astronautas recolectarán muestras de su saliva que serán analizadas a su regreso a la Tierra, y comparadas con aquellas tomadas antes de su partida.