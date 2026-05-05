China avanza en invernaderos lunares para cultivar alimentos en la Luna. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

China no solo compite en la Tierra con obras de ingeniería colosales: también acelera su ambición en el espacio. El próximo paso es tan audaz como disruptivo: cultivar en la Luna mediante invernaderos. Un proyecto que, de concretarse, podría cambiar para siempre la exploración espacial y redefinir cómo los humanos sobreviven fuera del planeta.

El nuevo proyecto ambicioso de China: Invernaderos para conquistar el suelo lunar

El plan, impulsado por la Administración Nacional del Espacio de China y difundido por la Agencia Xinhua, apunta a desarrollar invernaderos en la superficie lunar capaces de sostener misiones prolongadas. Según explicó el ingeniero Wang Qiong, el objetivo no es solo cultivar alimentos, sino construir estructuras que permitan proteger equipos, generar recursos y reducir la dependencia de envíos desde la Tierra.

El plan de China apunta a desarrollar invernaderos en la superficie lunar capaces de sostener misiones prolongadas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia: transformar la Luna en un entorno parcialmente autosuficiente. En lugar de misiones breves, el foco está puesto en la permanencia y en el desarrollo de infraestructura que funcione en condiciones extremas.

Cultivos extraterrestres: el avance científico de China para producir alimentos en la Luna

La agricultura espacial aparece como una solución clave para sostener misiones de larga duración. Los astronautas necesitan alimentos, agua y oxígeno, y un sistema basado en plantas puede aportar en los tres frentes mediante ciclos cerrados.

Estos invernaderos no se parecerían a los terrestres. Deberían controlar temperatura, presión, humedad, iluminación y nutrientes con extrema precisión. Además, incorporarían tecnologías como hidroponía, reciclaje de agua y sistemas de regeneración del aire.

El objetivo no es solo cultivar alimentos, sino construir estructuras que permitan proteger equipos y generar recursos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

China ya dio pasos firmes en esta dirección con misiones como Chang’e-6, que trajo a la Tierra 1.935,3 gramos de muestras de la cara oculta de la Luna, aportando datos clave para futuras construcciones y experimentos en el satélite.

Los desafíos críticos de la agricultura espacial: ¿por qué es tan difícil cultivar fuera de la Tierra?

El principal obstáculo es el entorno hostil de la Luna. La noche lunar dura cerca de 14 días terrestres y puede llevar las temperaturas hasta los -200°C. Además, la ausencia de atmósfera expone a los cultivos a radiación constante.

A esto se suman otros problemas complejos:

La baja gravedad, que puede alterar el crecimiento de las plantas.

La falta de suelo fértil, que obliga a usar sustratos artificiales.

La necesidad de iluminación artificial durante largos períodos sin luz solar.

En la Tierra, las plantas dependen de ciclos naturales que en la Luna simplemente no existen. Por eso, cada variable debe ser recreada de manera artificial.

Entorno hostial: la noche lunar dura cerca de 14 días terrestres y puede llevar las temperaturas hasta los -200°C. Foto: Unsplash

El mayor desafío no es construir un invernadero, sino mantenerlo vivo. Sin embargo, si China logra avanzar en este campo, no solo facilitará la exploración espacial, sino que también impulsará innovaciones aplicables en nuestro planeta, desde sistemas agrícolas más eficientes hasta tecnologías avanzadas de reciclaje.

Así, la carrera espacial entra en una nueva etapa: ya no se trata solo de llegar a la Luna, sino de quedarse. Y en ese escenario, cultivar alimentos podría ser el primer paso hacia una presencia humana sostenida más allá de la Tierra.