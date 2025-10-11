Sin precedentes: Islas Malvinas y el descubrimiento que podría cambiar por completo la historia

Todo data de 2002, cuando un geólogo investigaba un fenómeno circular que existía desde hace millones de años.

Islas Malvinas. Foto: Cancillería Argentina.

La ciencia y un descubrimiento histórico en las Islas Malvinas. Las aguas cercanas al archipiélago tienen una anomalía geográfica, según indicó el geólogo Maximiliano Rocca. Esto podría representar un cambio histórico dentro de la zona, que podría tener un “cráter de impacto”. ¿En qué podría influir?

Un“cráter de impacto” en las Islas Malvinas

La búsqueda del profesional comenzó a raíz de Michael Rampino, científico de la Universidad de Nueva York, quien publicó un artículo que señala la chance de que la anomalía sea un cráter de impacto.

Islas Malvinas. Foto: CELAC

Jaime Báez Presser, otro geólogo, le entregó tiempo después a Rocca una base de datos con diversos mapas magnéticos, que tenía un plano de anomalías gravimétricas en Islas Malvinas. Este documento se había realizado en 1997 a través del Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR).

El plano mostraba una estructura circular en la parte noroeste de las Islas Malvinas, que es llamada “Cráter de Impacto Malvinas”. La formación tiene similitudes con el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, de México. El tamaño de su diámetro es de 250 kilómetros aproximadamente y tiene una similitud con un plato hondo.

Durante 2002, Rocca se topó con el artículo ya mencionado y se puso en contacto geólogos británicos. Sin embargo, más allá del interés, nunca tuvo el apoyo financiero necesario para perforar la zona, algo que le permitía obtener más información.

Islas Malvinas. Foto: NASA/Jeff Schmaltz

Según el especialista, el cráter se podría haber formado hace más de 250 millones de años, cifra que coincide con la “Gran mortandad”, una extinción masiva en la que se perdió el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.

Rocca mencionó también que la formación tiene señales que coinciden con el choque de un asteroide o un cometa. Uno es que su anillo de valores gravimétricos positivos de 250 kilómetros de diámetro rodea un centro con energía magnética negativa. Además, tiene la "Rosa de las Malvinas“, una anomalía positiva en el campo magnético, que tiene una imagen en los mapas parecida a la de los vientos que señalan los puntos cardinales.

Si bien no hay avances concretos, investigadores de distintos puntos del mundo mostraron interés en ayudar para que se estudie la anomalía en cuestión. El estudio llevado adelante de Rocca podría ser fundamental para comprender de otra manera la histórica geológica de las Islas Malvinas.