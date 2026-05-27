Daisugi, la técnica japonesa que produce madera sin talar árboles y sorprende al mundo. Foto: Wikipedia

Históricamente, Japón fue reconocido por su capacidad para combinar innovación, tradición y respeto por la naturaleza. Mucho antes de que conceptos como manejo responsable de recursos o sustentabilidad se instalaran en la agenda global, el país asiático ya aplicaba métodos sorprendentes para aprovechar los bosques sin destruirlos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el Daisugi, una técnica forestal ancestral creada hace más de 600 años que permitía producir madera de alta calidad sin necesidad de talar completamente los árboles.

Qué es el Daisugi, la técnica japonesa ancestral para producir madera

El Daisugi nació en el siglo XIV en la región de Kitayama, en Kioto, como una solución frente a la escasez de madera. La técnica se aplicaba principalmente sobre los árboles sugi, el cedro japonés considerado símbolo nacional del país.

El Daisugi nació en el siglo XIV en la región de Kitayama como una solución frente a la escasez de madera. Foto: Wikipedia

El método consistía en podar cuidadosamente el árbol madre para estimular el crecimiento de nuevos brotes verticales desde el mismo tronco.

En lugar de cortar el árbol desde la base, los japoneses mantenían viva la estructura principal y aprovechaban los nuevos troncos que crecían con el paso de los años. De esta manera, un solo árbol podía generar múltiples piezas de madera sin ser destruido completamente.

Cómo funciona el método Daisugi y por qué la madera era más resistente

La técnica requería décadas de trabajo y un mantenimiento extremadamente preciso. Los brotes nuevos crecían rectos, uniformes y con una calidad superior a la madera obtenida mediante métodos tradicionales.

Los árboles tratados con Daisugi tenían una apariencia muy particular: desde una base similar a un bonsái emergían largos troncos verticales que podían ser utilizados en construcciones y templos.

La técnica se aplicaba sobre los árboles sugi, el cedro japonés considerado símbolo nacional del país. Foto: Wikipedia

Según la tradición japonesa, esta madera era especialmente valorada por su resistencia, flexibilidad y acabado uniforme, características fundamentales para la arquitectura de la época.

La técnica japonesa sustentable que se adelantó siglos al cuidado ambiental

Aunque hoy el Daisugi es visto como una curiosidad histórica, muchos especialistas lo consideran uno de los primeros ejemplos de explotación forestal sostenible.

La técnica permitía preservar los bosques, reducir la tala indiscriminada y garantizar recursos para futuras generaciones. Sin embargo, el sistema tenía una desventaja evidente: el tiempo. Los nuevos troncos tardaban años e incluso décadas en alcanzar el tamaño adecuado para ser utilizados.

Los especialistas consideran al Daisugi como uno de los primeros ejemplos de explotación forestal sostenible. Foto: Wikipedia

Por este motivo, el Daisugi dejó de implementarse como método productivo masivo con la llegada de los sistemas modernos de explotación forestal.

Daisugi en Japón: el legado natural que todavía sorprende al mundo

Actualmente, algunos árboles trabajados con esta técnica todavía pueden encontrarse en zonas cercanas a Kioto y continúan siendo parte del patrimonio cultural japonés.

Además de su valor histórico, el Daisugi volvió a despertar interés en el mundo por representar una forma de producción compatible con la conservación ambiental.

En tiempos donde la sustentabilidad ocupa un lugar central, esta antigua práctica japonesa demuestra que es posible aprovechar los recursos naturales sin destruir completamente la naturaleza.