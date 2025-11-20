Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:05

En la mañana de hoy, Santa Fe experimentará un clima con condición de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de 7.9°C, mientras que el viento soplará a una velocidad media de 11 km/h. La humedad alcanzará el 85%, proporcionando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado en Santa Fe. Se prevé que las temperaturas máximas alcancen alrededor de los 18.5°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando a una media de 21 km/h. La humedad continuará siendo estable, oscilando alrededor del 85%.

Observaciones astronómicas para este jueves 20 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:59, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:06. Estos horarios nos ofrecen un día más extenso para disfrutar de las actividades al aire libre en Santa Fe.