Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Estado Climático

En la mañana de hoy, Santa Fe experimentará un clima con condición de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de 7.9°C, mientras que el viento soplará a una velocidad media de 11 km/h. La humedad alcanzará el 85%, proporcionando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado en Santa Fe. Se prevé que las temperaturas máximas alcancen alrededor de los 18.5°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando a una media de 21 km/h. La humedad continuará siendo estable, oscilando alrededor del 85%.

Observaciones astronómicas para este jueves 20 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:59, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:06. Estos horarios nos ofrecen un día más extenso para disfrutar de las actividades al aire libre en Santa Fe.