Ola de calor otoñal. Foto Unsplash

Vuelven las clases, amarillean las hojas y baja la temperatura: señales de que el otoño se acerca y la estación favorita de muchos está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el fenómeno astronómico que explica estos cambios en el ambiente?

La transición entre estaciones se da por un movimiento astronómico altamente reconocido: el equinoccio. Ocurre cuando los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador. Esta razón impulsa a que el día y la noche tengan exactamente la misma duración.

Las previsiones del clima para un nuevo fin de semana. Foto: Unsplash.

Cuándo empieza el otoño 2026 en Argentina

Según lo indicado por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurrirá durante el mes de marzo. Específicamente, el viernes 20 a las 11:46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano de nuestro país y en el resto del hemisferio sur.

Desde entonces y hasta el 21 de junio, fecha en la que inicia el invierno, atravesaremos una época de hojas amarillas, temperaturas más agradables y días un poco más cortos.

¿Qué es, astronómicamente, el equinoccio?

Se trata de un fenómeno natural que incide de manera clave en la vida cotidiana. A lo largo del año existen dos equinoccios: el de primavera y el de otoño. Ellos marcan el comienzo de estas dos estaciones de manera contrapuesta en los dos hemisferios del planeta Tierra. Cuando en el sur arranca el otoño, en el norte la primavera, y luego al revés.

Las raíces etimológicas de la palabra se remontan al latín. “Equi” significa igual, y “noccio” es noche. El nombre hace alusión al momento en el que el sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre y causa que el día y la noche tengan igual extensión.

Este fenómeno hace que la línea que divide las zonas del día y de la noche, llamada terminador, pase por los polos norte y sur del planeta. Esto produce que el sol proyecte sobre cada punto del planeta la misma cantidad de horas de luz que de sombra durante un día, dos veces por año, al inicio del otoño y de la primavera.

Diferencias entre el equinoccio y el solsticio

El par opuesto del equinoccio es el solsticio, y juntos rigen los cambios de estaciones en el planeta entero. La principal diferencia entre ambos radica en la posición del sol respecto al ecuador, que influye directamente en la duración diurna y nocturna.

Equinoccio de primavera. Fuente: Captura.

El solsticio marca la llegada del verano y el invierno. En esta oportunidad, el sol alcanza su máxima distancia de la línea ecuatorial, ya sea hacia el norte (en junio) o hacia el sur (en diciembre). Esto genera el día más largo o más corto del año, según el hemisferio.