El temporal en Pinamar provocó que un árbol se cayera sobre dos autos. Foto: TN.

El feroz temporal que azotó este jueves a la Costa Atlántica provocó que un árbol cayera sobre dos autos estacionados en la ciudad de Pinamar. El hecho ocurrió en medio de intensas lluvias y ráfagas de vientos.

Personal del Municipio y de emergencias trabajó en el lugar para retirar el árbol y normalizar la circulación, mientras se mantiene el nivel alerta meteorológica por condiciones climáticas adversas.

El temporal en Pinamar voló un carrito de playa a causa de las fuertes ráfagas de viento. Créditos: X @SurTormentas

Además del vehículo destrozado, un usuario grabó un hecho inusual: un carrito volando por las playas de Pinamar a causa de las fuertes ráfagas de vientos. Las imágenes causaron un gran impacto en las redes sociales.

Por su parte, Costa del Este, Mar del Tuyú y Santa Teresita volvieron a quedar bajo el agua por el fuerte temporal, ya que a la intensa lluvia se sumó la caída de granizo en algunas zonas y calles completamente anegadas.

Las intensas lluvias que cayeron en la ciudad costera de Pinamar. X @PinarBeachFM

Alrededor de las 14:00, el cielo estaba despejado y muchas personas habían ido a la playa. Sin embargo, cerca de las 16:00, crecieron nubes negras, el mar se agitó con fuerza y las ráfagas de viento dieron paso a la tormenta.

Lluvias, tormentas y vientos en Pinamar. Créditos: X @Ana15445867

En cuestión de minutos, la gente levantó sus cosas y salió corriendo hacia los alojamientos y autos. La poca visibilidad provocó algunos incidentes en el tránsito que, poco a poco, se fueron disipando.

El pronóstico del tiempo para Pinamar

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que este jueves 15 de enero, el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

Según el SMN, el clima presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 69%, y la visibilidad sería muy mala.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.