Se aproxima una ola de calor “eterna” al AMBA.

En la Ciudad de Buenos Aires existe una definición meteorológica precisa de lo que se considera una ola de calor: para que se declare este fenómeno, las temperaturas máximas y mínimas deben superar determinados valores durante al menos tres días consecutivos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el AMBA esto ocurre cuando las mínimas se mantienen en 22 °C o más y las máximas alcanzan 32,3 °C o superan ese umbral, de manera sostenida. Recién entonces el calor deja de ser solo intenso y pasa a encuadrarse dentro de una ola de calor.

Sin embargo, el escenario previsto para esta semana va un paso más allá: se esperan seis o más días consecutivos con registros dentro de esos valores. En ese contexto, surgen varias preguntas clave: cómo estará el fin de semana, cuál será el día más caluroso de la semana y cuándo podría llegar el tan esperado alivio.

Calor en Buenos Aires.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

El fin de semana empezará a sentirse con fuerza la llegada de la ola de calor en el AMBA. El sábado 24 se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 34, con una jornada que irá cambiando de a poco: la mañana arrancará nublada, luego dará paso a sol con algunas nubes durante el mediodía y la tarde, y hacia la noche volverá a cubrirse el cielo.

El domingo 25 mantendrá el mismo patrón térmico, con una mínima de 25 grados y una máxima que también alcanzará los 34. Al igual que el sábado, el día comenzará nublado, tendrá claros de sol con nubosidad variable durante el mediodía y la tarde, y cerrará nuevamente con cielo mayormente cubierto por la noche. El calor, lejos de dar tregua, seguirá siendo protagonista.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo seguirá el clima el resto de la semana

El calor seguirá sin dar respiro durante el resto de la semana en el AMBA, con temperaturas elevadas y jornadas pesadas.

El lunes será el día más caluroso, con una mínima de 26 grados y una máxima que trepará hasta los 36. El cielo se mantendrá con sol y algunas nubes, lo que reforzará la sensación térmica elevada.

El martes continuará en la misma línea, con mínima de 24 y máxima de 35 grados, consolidando varios días consecutivos de calor intenso.

A partir del miércoles, si bien las marcas bajan levemente, el alivio todavía no llegará. Se espera una mínima de 23 y una máxima de 32 grados, con cielo mayormente nublado.

El jueves repetirá condiciones similares, con mínima de 24, máxima de 32 y nubosidad persistente, manteniendo un ambiente caluroso y húmedo que seguirá incomodando en la ciudad.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Cuándo llega el alivio

Por ahora, la mala noticia es que no hay alivio a la vista. El pronóstico indica que el calor seguirá en la misma línea durante los próximos días, sin descensos significativos de temperatura que permitan un respiro.

En ese escenario, habrá que seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante la posibilidad de que el alivio llegue recién de la mano de lluvias o cambios en la circulación del aire, algo que todavía no está confirmado. Mientras tanto, el verano seguirá haciéndose sentir con fuerza en el AMBA.