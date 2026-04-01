En Tierra del Fuego, al amanecer del miércoles 1 de abril, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán cerca de -0.6°C, con una humedad que alcanzará el 99%. Los vientos vendrán del oeste con una intensidad máxima de 11 km/h, lo cual hará que el aire se sienta más frío de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, el clima seguirá con el cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas ascenderán a un máximo de aproximadamente 2.9°C. Los vientos aumentarán en velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, así que se recomienda vestir adecuadamente al salir. La jornada cerrará con cielos despejados en la noche, cuando el viento comenzará a descender gradualmente.