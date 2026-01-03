Se viene un “mini otoño” al AMBA: cuándo bajará la temperatura a 15 grados y qué día vuelve el calor

Tras varios días de calor intenso, el AMBA tendrá un breve respiro con un marcado descenso de la temperatura y jornadas más frescas y nubladas.

Cuándo bajará la temperatura a 15 grados.

Luego de despedir el 2025 bajo temperaturas extremas y jornadas sofocantes, el comienzo de 2026 trae un cambio marcado en el tiempo. La llegada de algunas lluvias en distintos puntos de la provincia dará paso a un descenso notable de la temperatura, con condiciones más frescas y agradables que ofrecerán un alivio tras varios días de calor intenso.

Este cambio en las condiciones del tiempo anticipa un breve “mini otoño”, con mínimas que rondarán los 15 grados, cielo mayormente nublado y un respiro del calor, antes de que las temperaturas vuelvan a subir y el verano recupere protagonismo.

La llegada de algunas lluvias en distintos puntos de la provincia dará paso a un descenso notable de la temperatura. Foto: Unsplash.

Qué día harán 15 grados

El domingo 4 de enero llegará el tan esperado alivio al AMBA, con un marcado descenso de la temperatura: la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 26, en una jornada que traerá un respiro tras varios días de calor.

Pronóstico del tiempo en el AMBA

Sábado 3 : mañana ventosa y algo nublado durante toda la jornada. Máximas de 26° C y mínimas de 16°.

Domingo 4: ligeramente nublado durante toda la jornada, con más presencia de nubes en la costa atlántica. Máximas de 26° C y mínimas de 15°.

Lunes 5: ligeramente nublado, con mínimas de 20° C y máximas de 28 °C.

Martes 6: nublado en gran parte de la provincia, con 10% de probabilidad de lloviznas hacia la tarde noche. Máximas de 26° C y mínimas de 21°.

Miércoles 7: la jornada arrancará con cielo nublado durante la mañana, pero hacia la tarde volverá a asomarse el sol. La temperatura irá en ascenso, con una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C, marcando el regreso del calor.

Jueves 8: casi todo el día estará nublado, con baja probabilidad de lluvias. Máximas de 26° C y mínimas de 23°.

Pronóstico del tiempo en CABA. Foto: SMN.

De esta manera, el “mini otoño” será un alivio corto, con temperaturas más bajas y cielo cubierto, antes de que el calor vuelva a dominar el clima en el AMBA. Por eso, conviene aprovechar y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.