Tormenta y lluvia en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 1 de abril muestra advertencias por tormentas en gran parte de la Argentina, con especial preocupación en el centro-este del territorio nacional, donde varias provincias permanecen bajo alerta naranja.

La advertencia de mayor intensidad abarca sectores de Provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y zonas cercanas del litoral, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Por su parte, las tormentas podrían llegar este miércoles después del mediodía, según el clima.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN

Además, una franja de alerta amarilla rodea esa región e incluye áreas del centro del país, donde también podrían registrarse fenómenos con capacidad de daño y complicaciones temporarias en actividades diarias.

Día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa

Miércoles 1 de abril : temperatura mínima de 22 °C y máxima de 30 °C. Se esperan chaparrones para la mañana, mientras que a la tarde/noche pasarán a ser tormentas fuertes. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 22 kilómetros por hora.

Jueves 2 de abril : mínima de 21 °C y máxima de 26 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.

Viernes 3 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.

Clima en CABA. Foto: SMN

Sábado 4 de abril : mínima de 16 °C y máxima de 22 °C. Habrá 10% de probabilidades de lluvia a la mañana y los vientos alcanzarán los 50 km/h.

Domingo 5 de abril : mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 31 km/h.

Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos de hasta 31 km/h.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por alerta naranja