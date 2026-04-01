Se vienen las lluvias: provincias enteras bajo alerta naranja por tormentas con posible actividad eléctrica
Se esperan tormentas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. El mapa de alertas del SMN.
El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 1 de abril muestra advertencias por tormentas en gran parte de la Argentina, con especial preocupación en el centro-este del territorio nacional, donde varias provincias permanecen bajo alerta naranja.
La advertencia de mayor intensidad abarca sectores de Provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y zonas cercanas del litoral, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Por su parte, las tormentas podrían llegar este miércoles después del mediodía, según el clima.
Además, una franja de alerta amarilla rodea esa región e incluye áreas del centro del país, donde también podrían registrarse fenómenos con capacidad de daño y complicaciones temporarias en actividades diarias.
Día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa
- Miércoles 1 de abril: temperatura mínima de 22 °C y máxima de 30 °C. Se esperan chaparrones para la mañana, mientras que a la tarde/noche pasarán a ser tormentas fuertes. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 22 kilómetros por hora.
- Jueves 2 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 26 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.
- Viernes 3 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.
- Sábado 4 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 22 °C. Habrá 10% de probabilidades de lluvia a la mañana y los vientos alcanzarán los 50 km/h.
- Domingo 5 de abril: mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 31 km/h.
- Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos de hasta 31 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por alerta naranja
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.