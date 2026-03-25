Fenómeno "Super El Niño" Foto: Copilot AI por Canal 26

El avance de un posible “Súper El Niño” vuelve a poner en alerta a científicos y gobiernos por su capacidad de alterar el clima a escala global. Este fenómeno, que ya ha tenido antecedentes con impactos significativos, podría intensificarse en los próximos meses y generar consecuencias más extremas que las registradas en eventos recientes.

En un contexto de cambio climático, donde las temperaturas globales ya se encuentran en niveles elevados, la aparición de un evento de gran magnitud aumenta la preocupación. Las proyecciones indican que sus efectos no solo se sentirán en regiones específicas, sino que podrían desencadenar un encadenamiento de eventos climáticos extremos en distintas partes del mundo.

Lluvia Foto: Copilot AI por Canal 26

¿Qué es el fenómeno del Súper El Niño y en qué se diferencia del Niño común?

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal. Este calentamiento altera los patrones de viento y lluvia en distintas partes del mundo, generando efectos como lluvias más intensas en la costa oeste de Sudamérica y sequías en regiones como Australia e Indonesia. En su versión “común”, el aumento de la temperatura del mar suele ser moderado, generalmente entre 0,5 °C y 1,5 °C por encima del promedio.

El llamado “Súper El Niño” no es un fenómeno diferente, sino una versión mucho más intensa del mismo proceso. En estos casos, el calentamiento del océano supera los 2 °C, abarca una mayor extensión y suele durar más tiempo. Debido a esta mayor intensidad, sus efectos sobre el clima global son mucho más fuertes y extremos.

Fenómeno "El Niño" Foto: Copilot AI por Canal 26

La principal diferencia entre un El Niño común y un Súper El Niño radica en la magnitud de sus impactos. Mientras que el evento típico ya provoca cambios importantes en el clima, un Súper El Niño puede generar inundaciones severas, sequías más prolongadas y alteraciones económicas y ambientales a gran escala. En resumen, ambos son el mismo fenómeno, pero el Súper El Niño representa su versión más intensa y con consecuencias mucho más marcadas.

El pronóstico de los científicos: ¿cuándo llegará el pico del fenómeno?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estima en sus proyecciones un 62% de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre junio y agosto, y podría intensificarse y llegar a su pico hacia fines de noviembre.

Además, AccuWeather y sus investigadores otorgan un 15% de probabilidades de que el episodio alcance la categoría de intensidad máxima en el mismo período que sostiene el NOAA.

Por su parte, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas señala que "el sistema climático actual, afectado por la acumulación de gases de efecto invernadero, podría no lograr disipar el calor generado por el fenómeno, lo que incrementaría el impacto global”.

¿Cómo afectará el Súper El Niño a la Argentina y a los países vecinos?

Un “Súper El Niño” afectaría a la Argentina principalmente con un aumento significativo de las lluvias, sobre todo en el centro y el noreste del país. Regiones como la zona pampeana y el Litoral suelen recibir precipitaciones por encima de lo normal, lo que eleva el riesgo de inundaciones, crecida de ríos y eventos climáticos más intensos. Esto puede generar problemas urbanos y rurales, aunque también podría mejorar la disponibilidad de agua en zonas que venían de sequía.

En paralelo, se espera una mayor frecuencia de tormentas fuertes, con lluvias concentradas en poco tiempo, granizo y ráfagas intensas. El impacto en el sector agropecuario es mixto: por un lado, favorece la humedad del suelo, pero por otro puede perjudicar cultivos y dificultar las cosechas si las lluvias son excesivas o ocurren en momentos críticos.

Obelisco Foto: Copilot AI por Canal 26

En los países vecinos, los efectos varían según la región. El sur de Brasil, Paraguay y Uruguay tienden a experimentar condiciones similares al noreste argentino, con más lluvias e inundaciones. En cambio, el norte de Brasil y la Amazonia suelen sufrir sequías más intensas. En la costa del Pacífico, especialmente en Perú y Ecuador, el fenómeno puede provocar lluvias extremas, deslizamientos y emergencias importantes.

En conjunto, un Súper El Niño intensifica los contrastes climáticos en Sudamérica: más agua en algunas zonas y déficit en otras, con un aumento general de eventos extremos que pueden afectar tanto a la población como a la economía regional.