Calor en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ola de calor seguirá durante toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas elevadas, sensación térmica alta y escasas probabilidades de lluvia. El día más agobiante será el lunes 26 de enero, cuando el termómetro podría trepar hasta los 36 grados.

Las condiciones climáticas estarán dominadas por jornadas mayormente soleadas o con nubosidad variable, vientos del sector norte y calor persistente, un escenario que refuerza el impacto de las altas temperaturas en el área metropolitana e intensifica el agobio térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Daniel Vides)

Para este domingo 25 de enero, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones. En tanto, para el centro-este de San Luis rige una alerta naranja, lo que implica un riesgo mayor para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ola de calor en CABA: el lunes será el día más extremo

El lunes 26 de enero se perfila como la jornada más sofocante. Se espera una mínima de 26° y una máxima de 36°, con cielo parcial a mayormente nublado. Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá elevada, con vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la mañana, el termómetro subirá rápidamente hasta los 30°, mientras que por la tarde se alcanzará el pico térmico. Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 30°, con una baja probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido (fuerte calor)

El martes 27 continuará el calor, con 34° de máxima y posibles chaparrones matinales. El miércoles 28 traerá un leve alivio, con 31°, mientras que jueves y viernes se mantendrán estables, con máximas entre 31 y 32 grados, aunque el calor seguirá siendo protagonista en CABA.

Ola de calor, Buenos Aires

Los datos a tener en cuenta del pronóstico semanal en CABA