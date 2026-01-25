Alerta por temperaturas superiores a 35 grados: hasta cuándo sigue la ola de calor en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la ola de calor continuará en la Ciudad de Buenos Aires durante toda la semana, con máximas que tocarán los 36°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ola de calor seguirá durante toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas elevadas, sensación térmica alta y escasas probabilidades de lluvia. El día más agobiante será el lunes 26 de enero, cuando el termómetro podría trepar hasta los 36 grados.
Las condiciones climáticas estarán dominadas por jornadas mayormente soleadas o con nubosidad variable, vientos del sector norte y calor persistente, un escenario que refuerza el impacto de las altas temperaturas en el área metropolitana e intensifica el agobio térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para este domingo 25 de enero, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones. En tanto, para el centro-este de San Luis rige una alerta naranja, lo que implica un riesgo mayor para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Ola de calor en CABA: el lunes será el día más extremo
El lunes 26 de enero se perfila como la jornada más sofocante. Se espera una mínima de 26° y una máxima de 36°, con cielo parcial a mayormente nublado. Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá elevada, con vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la mañana, el termómetro subirá rápidamente hasta los 30°, mientras que por la tarde se alcanzará el pico térmico. Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 30°, con una baja probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico extendido (fuerte calor)
El martes 27 continuará el calor, con 34° de máxima y posibles chaparrones matinales. El miércoles 28 traerá un leve alivio, con 31°, mientras que jueves y viernes se mantendrán estables, con máximas entre 31 y 32 grados, aunque el calor seguirá siendo protagonista en CABA.
Los datos a tener en cuenta del pronóstico semanal en CABA
- Continúan las temperaturas extremas, con máximas superiores a los 33°.
- Lunes 26, el día más caluroso, con 36° de máxima y mínima de 26°.
- Predominio de cielo parcialmente a mayormente nublado durante la semana.
- Baja probabilidad de lluvias, con chaparrones aislados recién hacia mitad de semana.
- Vientos del norte y noreste, que incrementan la sensación térmica.
- Rige alerta amarilla por calor extremo para la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias.
- Hacia el miércoles 28 se espera un leve alivio térmico, con máximas cercanas a los 31 grados, aunque el calor seguirá presente durante el resto de la semana.