Un muerto y más de 30 heridos por un “mini tsunami” en la Costa Atlántica:

Santa Clara del Mar, Costa Atlántica. Foto: NA.

Un hombre murió a causa del fuerte “mini tsunami” que sacudió este lunes a la ciudad costera de Santa Clara del Mar. La triste noticia fue confirmada por Fabián García, encargado de Defensa Cívil, quien detalló que la víctima perdió la vida tras “chocar contra las rocas”.

“Las playas fueron preventivamente evacuadas, más que nada para no tener otro inconveniente. Esto es un evento totalmente imprevisible”, explicó García, durante una entrevista con ‘TN’.

El "mini tsunami" que causó una muerte en Santa Clara del Mar. Créditos: X @perspectivasur

Y agregó respecto al futuro próximo: “No tiene causa confirmada por la ciencia y no es posible preveer. Hay que llevar tranquilidad de que tampoco significa que va a haber una repetición”.

Los testigos que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach, cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de “gigantes olas” que no suelen verse en la zona.

El "mini tsunami" que causó una muerte en Santa Clara del Mar. Créditos: X @lanoticia1

La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse.

Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar hacia adentro.

El "mini tsunami" que causó una muerte en Santa Clara del Mar. Créditos: X @rodolfoestequin

La Policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los más de 30 heridos que quedaron después de este extraño suceso.

“En Santa Clara del Mar, me pegué el cagaso de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados”, publicó la usuaria @pacapaquitaa, en su cuenta de X.

¿Cómo es Santa Clara del Mar?

Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar ameno y tranquilo, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos.

Santa Clara del Mar, Costa Atlántica. Foto: NA.

Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata y Camet, pero de momento, se desconoce si tuvo lugar localidades cercanas de la Costa Atlántica.