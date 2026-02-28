Clima Foto: Foto generada con IA

Este sábado 28 de febrero llega con condiciones típicamente veraniegas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según los informes recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas se mantendrán elevadas y la nubosidad será protagonista durante toda la jornada, marcando un cierre cálido del mes.

Temperaturas y condiciones generales

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 22°C. El viento soplará principalmente desde el noreste, aportando humedad y favoreciendo la sensación térmica templada. Hacia el mediodía, el ambiente continuará estable, sin probabilidades de lluvias según reportes de distintos servicios meteorológicos regionales.

Para la tarde, se espera que la máxima alcance alrededor de 30°C, configurando un día caluroso pero sin precipitaciones. La nubosidad irá variando entre niveles altos y medios, sin llegar a provocar inestabilidad significativa. Los vientos se mantendrán dentro de un rango moderado, siempre desde sectores del norte y noreste.

Ya entrada la noche, la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 25°C, con un cielo que permanecerá nublado y sin chances de lluvia. Este escenario acompaña la tendencia de estabilidad atmosférica que caracteriza este cierre de febrero.

Alertas y fenómenos destacados en el país

Si bien en Buenos Aires no se esperan tormentas durante el sábado, el SMN sí mantiene una alerta amarilla por fuertes tormentas para otras provincias como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy y La Pampa. Estas tormentas podrían presentarse con ráfagas intensas, caída de granizo y abundante actividad eléctrica, además de acumulados de lluvia que podrían superar los 50 mm en cortos períodos.

Aunque esta alerta no afecta al AMBA directamente, siempre es recomendable mantenerse informado, especialmente ante la posibilidad de cambios repentinos en zonas cercanas.

Qué se espera para los próximos días

El domingo continuará la tendencia ascendente, con una máxima prevista de 32°C, posiblemente una de las últimas jornadas realmente calurosas de la temporada. El cielo estará algo nublado y se mantiene la ausencia de lluvias.

Entre lunes y miércoles, el termómetro volverá a ubicarse por encima de los 30°C, consolidando varios días de clima veraniego. Sin embargo, para el jueves se prevé un descenso abrupto de temperatura, anticipado por una rotación del viento y un aumento de la inestabilidad. Si bien los modelos difieren en la intensidad del cambio, coincide la tendencia hacia un alivio térmico marcado.

Recomendaciones para enfrentar el calor

El SMN recuerda algunas medidas para mitigar los efectos de las altas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud sensibles: