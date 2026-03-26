En Terra del Fuego el clima hoy será mayormente nublado con probabilidades de precipitación. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a -0.6°C. La probabilidad de lluvia es de 0.1 mm, por lo que podría ser un buen día para llevar un paraguas si planeas pasar tiempo al aire libre. La humedad relativa alcanzará un máximo del 96%, manteniendo el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el cielo seguirá nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 2.9°C. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones significativas, con una total de solo 0.1 mm de lluvia en el día. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 36 km/h, así que asegúrate de estar bien abrigado si sales.