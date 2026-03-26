Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de marzo de 2026
Clima Diario
En Santa Fe, el clima se presenta hoy en términos generales con una sensación de frescura matutina. Esta mañana, el cielo estará parcialmente nuboso acompañado de una temperatura mínima de 7.9°C. Es un día ideal para llevar una chaqueta ligera para las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Avanzando hacia la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 18.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos pueden alcanzar velocidades máximas de 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frío. Durante la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares sin cambios significativos en el clima.