En Santa Fe, el clima se presenta hoy en términos generales con una sensación de frescura matutina. Esta mañana, el cielo estará parcialmente nuboso acompañado de una temperatura mínima de 7.9°C. Es un día ideal para llevar una chaqueta ligera para las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Avanzando hacia la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 18.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos pueden alcanzar velocidades máximas de 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frío. Durante la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares sin cambios significativos en el clima.