Boca sigue sin ganar y Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa: los motivos

El Xeneize sacó un empate 1 a 1 en La Bombonera ante Racing y llega a 12 partidos sin conocer la victoria.

Miguel Ángel Russo Foto: NA

Boca prolongó su mala racha al empatar 1 a 1 frente a Racing, como local, en un intenso partido, válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura, jugado esta tarde en el estadio la Bombonera ante una multitud. Ahora se conoció que Miguel Ángel Russo no hablará en la conferencia de prensa.

El marcador se abrió a los 31 minutos del segundo tiempo con el gol del recién ingresado Santiago Solari para el visitante, mientras que Boca lo igualó a los 43, a través de Milton Giménez.

La igualdad estiró la mala racha de Boca, que ya acumula doce partidos sin victorias, incluída la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

Boca vs Racing Foto: NA

¿Por qué Russo no habla en la conferencia de prensa?

Según Augusto César, periodista de ESPN, el DT de Boca decidió suspenderla ya que “se encuentra sin voz”.

Desarrollo del partido

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa con Edinson Cavani, quien intentó de taco tras un córner, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.

En el complemento, ninguno se guardó nada, intercambiaron golpe por golpe en medio de las ansiedad y el murmullo de los simpatizantes auriazules porque el equipo no podía romper al cero, a pesar de sus intentos. Y todo se complicó cuando Racing logró ponerse en ventaja a los 31 minutos con un un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Boca vs Racing

Faltaba 15 minutos y Boca reaccionó, tras varios intentos frustrados encontró la igualdad y algo de alivio sobre los 43 minutos, gracias a un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes desde el sector derecho.

Este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.