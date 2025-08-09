Boca recibe a Racing en un clásico marcado por el escandaloso pase de Marcos Rojo

Se juega en La Bombonera bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Malcom Braida, Boca vs Racing Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors empata 0-0 contra Racing en La Bombonera por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura. El árbitro central de la tarde es Nicolás Ramírez, mientras que Pablo Dóvalo está a cargo del VAR.

Durante el primer tiempo, el conjunto “Xeneize” fue de menos a más, aunque sin generar gran cantidad de chances de gol claras.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo presentaron una mitad de cancha poco combativa, con un Leandro Paredes aislado contra los ataques de la “Academia”, que fue dominador del juego.

Miguel Ángel Russo Foto: NA

El clásico está atravesado por el polémico pase de Marcos Rojo. En las últimas horas, se supo algunos detalles legales podrían complicar la operación: para que el central vista la camiseta de la “Academia”, será fundamental la ayuda de la dirigencia del “Xeneize”.

Una regla de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impide que sea anotado, producto de que ya pasó el 24 de julio, la fecha del cierre del mercado de pases.

El artículo que impide que Marcos Rojo juegue en Racing. Foto: NA

El artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA es el que frena la operación. Dicho apartado menciona que los clubes no pueden sumar jugadores libres que hayan finalizado su vínculo luego de la fecha mencionada.

La próxima fecha, Boca visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, el domingo 17 de agosto a las 20.30. Por su parte, Racing será local ante Tigre, el viernes 15 a las 21.

