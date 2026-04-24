Ander Herrera Foto: NA

La buena semana de Boca, con victorias superclásicas en Primera, futsal y Reserva, sumado la goleada en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, se vio opacada por una lesión de un futbolista importante para Úbeda.

Es que, durante el precalentamiento previo en el “Tito” Tomaghello, Ander Herrera sintió una molestia y no pudo jugar ante el Halcón.

Ante esto y luego de los estudios correspondientes, Boca dio el parte médico y confirmó que el español sufrió una lesión grado 2 en el isquiotibial izquierdo.

¿Cuándo podrá volver el español?

El español estará fuera de las canchas entre 4 y 6 semanas, por lo que podría volver, con viento a favor, en la definición del Torneo Apertura y el grupo de la Copa Libertadores.

Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

El ex volante del Manchester United y el PSG, entre otros, no estará disponible ante Cruzeiro en Brasil, Central Córdoba de Santiago del Estero, Barcelona en Guayaquil y tampoco estará presente en la primera parte de los playoffs.

Si el Xeneize avanza, podría estar en la final del Torneo Apertura, pactada para el 24 de mayo, así como también en el último partido del semestre, ante la Universidad Católica de Chile en la Bombonera el 28 de mayo en el cierre de la zona del torneo continental.