Proyecto para la ampliación de La Bombonera. Foto: @BocaJrs

Boca sigue avanzando en el proyecto para la ampliación de La Bombonera y, este martes, le anunció a sus socios el nuevo paso hacia “el camino hacia nuestro sueño”.

Este martes, el Xeneize envió a sus socios vía mail y compartió en sus redes sociales la aprobación de la CNRT para avanzar con el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales en los accesos al estadio.

Según anunció el club, ahora presentará el proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad, el última instancia para iniciar las obras.

En la comunicación, el club que preside Juan Román Riquelme también compartió cuatro imágenes del render, donde se pueden ver las torres y el puente para acceder a al remodelado estadio xeneize.

Ampliación de La Bombonera. Foto: Redes sociales

El comunicado completo

“Estimados socios, socias e hinchas:

Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.

En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente.

Esta instancia confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada.

En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra".

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert