Defensa y Justicia Vs Boca Juniors Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Jueves, 23/04/2026, a partir de las 20:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en Florencio Varela.

¿Por dónde ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Defensa y Justicia y Boca Juniors se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Defensa y Justicia vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Gariano, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 20:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.