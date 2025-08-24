El blooper que recorre el mundo: el cruce entre una periodista y jugador que acababa de sufrir una derrota humillante

Al término de la goleada 4-1 del equipo local, la comunicadora se acercó a pie de campo para entrevistar al capitán del equipo derrotado y ocurrió un insólito momento.

El insólito intercambio en la Bundesliga Foto: captura video

En un curioso episodio ocurrido tras el partido entre el Eintracht y el Werder Bremen, una periodista de la Bundesliga protagonizó un inesperado error.

Al término de la goleada 4-1 del equipo local, la comunicadora se acercó a pie de campo para entrevistar al capitán del equipo derrotado, Marco Friedl, y le preguntó si estaba contento con la victoria.

El cruce entre la periodista y el jugador alemán. Video: Sky Sports

El jugador, quien para sorpresa de la reportera llevaba puesta la camiseta del arquero rival, Michael Zetterer, reaccionó con visible incredulidad y se lamentó moviendo la cabeza.

El Werder Bremen fue goleado Foto: REUTERS

A pesar de la incomodidad de la situación, el capitán del Werder Bremen aceptó las disculpas de la periodista de Sky Sports, tras estrecharle la mano, continuó con la entrevista.

La confusión se debió a que Friedl había intercambiado su camiseta con la del portero contrario, lo que provocó el lapsus de la reportera.

Echeverri debutó en el fútbol alemán con una derrota

El mediocampista ofensivo Claudio Echeverri concretó su primera aparición en el Bayer Leverkusen.

En el minuto 39 del segundo tiempo del partido entre el Leverkusen y el Hoffenheim por la fecha 1 de la Bundesliga, el “Diablito” ingresó por el argelino Ibrahim Maza y jugó seis minutos.

Echeverri debutó con una derrota Foto: REUTERS

A pesar de la derrota por 2-1 del “El equipo de la fábrica”, el futbolista argentino encontró sus primeros minutos en su nuevo equipo, quien sufrió diversas bajas importantes en el último mercado de pases e intentará buscar una reconstrucción en base a los jóvenes talento.

A sus 19 años, Claudio Echeverri empieza a afianzarse en el fútbol alemán tras su salida del Manchester City, donde fue considerado una de las mayores promesas del club pero no logró sumar importantes minutos oficiales en el primer equipo. La falta de continuidad aceleró su decisión de buscar nuevos horizontes y el Bayer Leverkusen apareció como una oportunidad ideal para relanzar su carrera en un contexto competitivo.