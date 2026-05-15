Franco Colapinto Foto: Reuters

Alpine anunció un cambio de peso en su organigrama: Jason Somerville se incorporó como Deputy Technical Director (subdirector técnico) con inicio efectivo el 15 de mayo de 2026, reportando al Executive Technical Director David Sánchez. Este tipo de nombramientos suele pasar inadvertido fuera del paddock, pero en la Fórmula 1 actual, sumar liderazgo técnico específico puede cambiar el ritmo de evolución del auto.

El movimiento llega en un momento particular para el equipo: Alpine sostiene que busca fortalecer su “grupo de liderazgo técnico” y potenciar el trabajo de ingeniería, diseño y aerodinámica a corto y mediano plazo. En clave argentina, la noticia también se lee como una señal hacia el proyecto deportivo que incluye a Franco Colapinto, a quien distintos medios locales vinculan con la necesidad de consolidar rendimiento y desarrollo alrededor del monoplaza.

Jason Somerville Foto: Alpine

Quién es Jason Somerville y por qué Alpine lo fue a buscar

Somerville no llega como una apuesta a futuro sino como un perfil de experiencia transversal: trabajó en Williams desde fines de los 90 y luego pasó por Toyota, donde escaló hasta roles de liderazgo aerodinámico, antes de vivir una primera etapa en Enstone entre 2010 y 2011 (cuando la estructura competía bajo el paraguas Renault). Tras volver a Williams para conducir el área de aerodinámica, también trabajó en Formula One Management, participando en el desarrollo de las reglas técnicas 2022, y más tarde dio el salto a la FIA como Head of Aerodynamics en 2022. Motorsport.com remarcó que su llegada se concretó tras completar el período de “gardening leave” habitual en este tipo de cambios entre organismos/equipos.

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine F1 Team. Foto: Reuters (Brian Snyder)

En el comunicado oficial del equipo, Somerville describió su regreso a Enstone como una oportunidad para volver “al lado competitivo” dentro de un equipo y enfocarse en “cazar milisegundos” y pelear por puntos. Del lado de la dirección técnica, David Sánchez sostuvo que sumar a alguien de su calibre permitirá dar “pasos aún mayores” en la carrera de desarrollo que marca la temporada.

Qué cambia en Alpine (y qué puede implicar para Colapinto)

Alpine enmarca el fichaje dentro de una trayectoria “positiva” bajo la conducción interna que incluye a Flavio Briatore (Executive Advisor) y Steve Nielsen (Managing Director), mencionados en la comunicación del nombramiento. En términos prácticos, el rol de subdirector técnico busca sumar capacidad de decisión y acelerar el circuito que va del túnel de viento/simulador a la pista, especialmente en un área crítica: la aerodinámica, donde Somerville construyó su reputación.

Para Colapinto, cualquier mejora de este tipo suele traducirse en un impacto indirecto pero real: más consistencia del paquete aerodinámico, ventanas de puesta a punto más amplias y un plan de evolución más ordenado durante el calendario. Alpine, además, remarcó que tras cuatro Grandes Premios del año se ubica quinta en el Campeonato de Constructores con 23 puntos, su mejor arranque en ese tramo y por encima de todo lo sumado en 2025. Con un equipo que ya muestra señales de progreso, la lógica del fichaje es clara: convertir el buen inicio en tendencia, y no en una racha.

El contexto 2026: por qué la aero vuelve a ser “oro” en la F1

El trasfondo también importa: la F1 viene de un ciclo donde la FIA impulsó cambios para mejorar el espectáculo y, hacia adelante, el reglamento técnico de 2026 apunta a autos más “ágiles”, con nuevas reglas de chasis y unidad de potencia, además de elementos como aerodinámica activa según lo explicado públicamente por la categoría. En ese tablero, contar con alguien que trabajó del lado regulatorio y conoce la lógica de las interpretaciones técnicas puede resultar una ventaja competitiva —siempre dentro de lo permitido— a la hora de elegir caminos de desarrollo.