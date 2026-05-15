Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Gentileza Ole

El encuentro por las semifinales del Torneo Apertura entre River y Rosario Central están más habladas de lo habitual por las polémicas situaciones arbitrales que beneficiaron al Canalla en los cuartos de final.

Con la habitual “guardia alta millonaria” como estandarte, el presidente millonario, Stefano Di Carlo, salió a calentar la previa para dejar clara la postura de La Banda.

“Hay que estar como estamos, con la guardia alta, hay que estar atentos”, remarcó el mandamás del club de Núñez en el ciclo de streaming Y ya lo ve de Love/ST.

“Esto es un bloque, la familia de River se mueve como un bloque y más en momentos decisivos, siempre ha sido así. Todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas. Vamos a ser 15 millones con la guardia alta, esperemos que salga todo bien”, aseguró.

River recibirá a Rosario Central en el estadio Monumental el próximo sábado a las 19.30 con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico. Foto: IMAGO/PHOTOxPHOTO via Reuters Co

El antecedente que generó polémica

La polémica surgió luego del encuentro en el que el Canalla le ganó 2 a 1 a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura, donde el equipo de Avellaneda se quedó con nueve jugadores y se vio perjudicado por el arbitraje de Darío Herrera.

La Academia reclama la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez, quien vio la roja a instancias del VAR luego de una jugada dudosa en el área del club rosarino.

Luego, la roja la vio Di Césare: más allá que la jugada en la que vio la segunda amarilla era para tarjeta, Costas y el cuerpo técnico de Racing reclamaron la jugada en la que el ex defensor de Argentinos Juniors había sido apercibido.

El escándalo fue tal que, una vez finalizado el encuentro, el presidente de Racing, Diego Milito, subrayó que se sintieron “robados” e, incluso, llegó a asegurar que “el fútbol argentino está roto y no da para más”.

Posteo de Ángel Di María tras la polémica en el Rosario Central vs. Racing. Foto: Redes sociales

Luego, Ángel Di María utilizó sus redes sociales denunciar que hay un trato desigual por parte de la prensa y el entorno del fútbol hacia los clubes de las provincias.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden”, posteó Fideo, notablemente molesto por los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales que favorecieron al equipo rosarino en el último encuentro.