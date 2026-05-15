Escandalosa pelea con Ortigoza

Un nuevo episodio polémico sacude al mundo del fútbol argentino y tiene como protagonista a Néstor Ortigoza. El exmediocampista de San Lorenzo quedó en el centro de todas las miradas luego de verse involucrado en una fuerte pelea dentro de un boliche de la provincia de Buenos Aires, una situación que terminó de la peor manera: reducido por personal de seguridad y retirado a la fuerza frente a decenas de testigos.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en Tropitango Bailable, un conocido local nocturno ubicado en El Talar, frecuentado habitualmente por figuras del ambiente deportivo y del espectáculo. Lo que comenzó como una salida nocturna terminó en un verdadero caos, con empujones, golpes y momentos de máxima tensión.

Néstor Ortigoza a las trompadas en un boliche. Video: X @frenesiazulg

Un video viral que muestra todo

La situación tomó aún mayor relevancia cuando en redes sociales comenzó a circular un video de casi tres minutos que registra la secuencia completa del conflicto. En las imágenes se observa cómo una discusión escala rápidamente hasta convertirse en una pelea física en medio de la pista, rodeada de gente.

Según se pudo ver, Ortigoza pierde la calma y se enfrenta tanto a otras personas presentes como a miembros del personal de seguridad. En medio del tumulto, varios “patovicas” intentan controlar la situación, pero la tensión crece en cuestión de segundos.

Escandalosa pelea con Ortigoza Foto: captura video

El desenlace fue contundente: al menos cinco agentes tuvieron que intervenir para inmovilizarlo y sacarlo del lugar por la fuerza, lo que demuestra el nivel de descontrol que había alcanzado el episodio.

Qué desencadenó la pelea

Existen distintas versiones sobre cómo comenzó el conflicto, aunque coinciden en un punto clave: todo se habría originado a partir de un altercado con el personal de seguridad del boliche.

De acuerdo con el propio Ortigoza, su reacción fue una respuesta a una situación que involucraba a su entorno más cercano. El exfutbolista aseguró que empleados del local estaban molestando a una amiga de su pareja, Rocío Oliva, lo que lo llevó a intervenir.

Por su parte, también trascendió que Oliva habría tenido un cruce directo con la seguridad e incluso denunció haber sido tomada del cuello durante el incidente, un dato que suma aún más polémica al caso.

A partir de allí, la discusión verbal escaló rápidamente a agresiones físicas, con empujones, forcejeos y golpes en medio de una multitud que observaba la escena con sorpresa.

Una escena fuera de control

Los testigos describieron un ambiente caótico dentro del boliche. Luces, música alta y una pista llena de gente hicieron aún más difícil controlar la situación. En el video se puede ver cómo el personal de seguridad utiliza linternas y láseres para abrirse paso entre el público e intentar frenar la pelea.

En ese contexto, Ortigoza fue reducido con una maniobra física mientras intentaban evitar que el conflicto se extendiera. La secuencia dejó imágenes impactantes que rápidamente se viralizaron y generaron miles de reacciones en redes sociales.

Qué puede pasar ahora

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial del boliche sobre lo sucedido, aunque se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles y posibles medidas tras el escándalo.

Mientras tanto, las versiones cruzadas alimentan la polémica: por un lado, el entorno del exjugador insiste en que actuó para defender a su pareja; por el otro, las imágenes muestran un episodio violento que vuelve a ponerlo en una situación incómoda desde lo mediático.

Ortigoza, otra vez en el centro de la polémica

Este nuevo escándalo se suma a una serie de controversias recientes que mantienen a Néstor Ortigoza en el foco de la atención pública. La viralización del video y la magnitud del episodio reavivan el debate sobre su comportamiento fuera de las canchas.

Lo cierto es que el episodio en el boliche dejó una imagen impactante y generó un fuerte revuelo en el mundo del fútbol argentino y en las redes sociales.