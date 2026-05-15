De Paul y Messi en entrenamiento de la Selección. Foto: NA.

Rodrigo De Paul, una de las piezas clave de la Selección argentina en el ciclo de Lionel Scaloni, contó detalles de su preparación física de cara al Mundial 2026.

En una nota con el Pollo Álvarez, el jugador del Inter Miami reveló que, junto a Lionel Messi, entrenan en doble turno por su cuenta para llegar de la mejor manera a la gran cita de México, Estados Unidos y Canadá.

“Desde hace dos o tres meses nos preparamos con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien. Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”, contó el ex jugador del Valencia y el Atlético de Madrid, entre otros.

De Paul sobre su preparación física de cara al Mundial 2026. Video: Gentileza Lo del Pollo

Y detalló el dato que no le gusta al capitán argentino de su “convivencia fitness”: “Yo le meto un poco de peli, viste. Filmo todo. ‘No, dejá, ¿qué me filmás?’, me dice. ‘Y, Enano, capaz que se nos da, hacemos un documental o algo y ganamos un sope’. Yo lo motivo, le meto inflador a morir".

En otro tramo de la charla, también contó la importancia de Messi en su carrera: “Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien”.

Su vuelta a Racing

En la continuidad de la charla, tras la pregunta del Pollo Álvarez, De Paul respondió algo que muchos hinchas de Racing se preguntan con ansias: su vuelta a la Academia.

“A mí es algo que me encantaría. No soy un tipo ni gris, ni tibio, pero tengo que entender que una palabra de más o de menos, a la gente le cuesta entender que uno cambia de opinión o dinámica de la vida. La gente crece, evoluciona, cambia de parecer. No quiero ser preso de mis palabras", inició.

“Me avalan mi trayectoria, cómo siempre puse a Racing delante de todo, el día que quise volver a jugar una Libertadores con 20 años estando en Valencia, lo hice. Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias. ¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Fecha o si va a suceder, no lo sé. No hago futurología. Que me llaman, me llaman. Hablo con Diego (Milito), con el Chino (Saja). Gustavo (Costas), cuando fui al Predio Tita, también me apretó un poquito”.