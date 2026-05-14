Gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Foto: NA/Action Images

El Día del Futbolista Argentino no es una fecha más, sino que honra al deporte “padre” del país. Si bien muchos creen que se sigue celebrando cada 14 de mayo, lo cierto es que esa fecha cambió al 22 de junio debido a un evento memorable que tiene a Diego Armando Maradona como protagonista.

Por qué el Día del Futbolista Argentino se celebraba el 14 de mayo

Esta efeméride tuvo su inicio el 14 de mayo de 1953, cuando la Selección Argentina disputó ante Inglaterra un amistoso en el Monumental. Según los registros de la época, este encuentro se tomó como una suerte de “revancha” al cruce que ambos conjuntos habían tenido el 9 de mayo de 1951 en Wembley, donde fue victoria inglesa por 2-1.

Era tal la importancia del encuentro que Juan Domingo Perón, el presidente de aquel entonces, se hizo presente en el estadio de River. El combinado europeo se puso en ventaja a los 41 minutos con gol de Tommy Taylor, pero pronto llegaría una jugada espectacular que quedaría en la historia.

Ernesto Grillo encaró hacia el arco rival, dejó en el camino a la defensa inglesa y definió casi sin ángulo. Tan particular fue su actuación que el tanto recibió el nombre de “el gol imposible”.

El "gol imposible" de Ernesto Grillo. Crédito del video: YT @EstadisticasCAI

“Recibí la pelota, burlé a un rival y a otro y a otro más. Fueron tres o cuatro, aunque yo siempre digo uno menos. Me encontré que la cancha se me acababa, miré hacia el arco y reparé que el arquero inglés, pensando que yo iba a tirar un centro, se había adelantado unos pasos con la intención de cortarlo. Vi el hueco y tiré entre él y el primer palo, medio chanfleado. Entró y todavía me parece estar viendo la cara de asombro del arquero. Ni yo podía creerlo”, relató quien supo ser futbolista de Independiente, Milan y Boca.

Aunque Rodolfo Micheli y otra vez Grillo coronarían el 3-1 final que marcaba un triunfo histórico ante uno de los rivales más poderosos de la época. Años después, la AFA decidió que el 14 de mayo sería el Día del Futbolista Argentino, aunque luego pasaría al 22 de junio.

El "gol imposible" retratado por los diarios de la época. Foto: Archivo

Por qué cambió de fecha el Día del Futbolista Argentino

En agosto de 2020, Futbolistas Agremiados Argentinos presentó un proyecto ante la AFA para que el Día del Futbolista Argentino dejara de ser el 14 de mayo y pasara a ser el 22 de junio: ese día, pero del año 1986, Diego Armando Maradona marcó el mejor gol de la historia, hoy conocido como “el gol del siglo”.

La historia es conocida, Argentina jugaba ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México, un encuentro cargado por la herida extradeportiva que significó -y significa- la Guerra de Malvinas.

Ese día, Maradona hizo dos goles que entraron en la historia grande: “la mano de Dios”, el golpe de puño a la pelota para abrir el marcador; y “el gol del siglo”, aquella gambeta que empezó en la mitad de cancha, siguió con ingleses desparramados y terminó con el 2-0 para Argentina (el partido finalizó 2-1). Una obra de arte que en la actualidad es recordada como el mejor gol de la historia.

El gol de Diego Maradona a los ingleses cambió la fecha del Día del Futbolista Argentino. Foto: NA

Después de la muerte de Diego, la presión popular hizo que se redefiniera el calendario. Con respeto a Grillo, en 2021 la AFA decidió modificar la fecha del Día del Futbolista Argentino al 22 de junio, en honor al “gol del siglo”.

En la actualidad, el Día del Futbolista Argentino une esos dos goles tan distintos como inolvidables, separados por más de 30 años, pero conectados por el talento argentino dentro de una cancha de fútbol.