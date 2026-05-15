El futbolista de Independiente fue a buscar al periodista deportivo a Radio La Red luego de sus dichos tras la eliminación de Independiente del Torneo Apertura 2026- Foto: TV Pública y Radio La Red

Un fuerte episodio de tensión sacudió al fútbol argentino en las últimas horas. Ignacio Malcorra fue a buscar al periodista Gustavo López a la salida de Radio La Red, molesto por los cuestionamientos tras la eliminación de Independiente en el Torneo Apertura 2026 frente a Rosario Central por 3 a 1.

El mediocampista, apuntado por los hinchas luego de la dura derrota ante Rosario Central, reaccionó también ante los comentarios del conductor, quien había sido muy crítico durante la transmisión oficial y en su ciclo radial. Esto se dio por una jugada de gol donde Malcorra definió mal, a las manos del arquero, y comenzaron las teorías conspirativas a raíz de su pasado en el Canalla.

Cómo fue el cruce entre Malcorra y Gustavo López

El cruce se produjo en la vía pública, cuando Malcorra interceptó a López para pedirle explicaciones. La situación escaló rápidamente y generó preocupación entre quienes estaban presentes en el lugar. “No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa”, se supo que dijo el futbolista, por lo que un integrante del programa se vio obligado a separarlos. “Malcorra faltó que festeje con Central. Lo vi en los videos saludándose con sus ex compañeros, no en la cancha”, había dicho el periodista deportivo.

Según trascendió, un compañero del periodista y el personal de seguridad de la radio debieron intervenir para evitar que el incidente pasara a mayores. Si bien no hubo golpes, el exabrupto incluyó insultos y reproches.

El episodio ocurrió mientras el periodista Marcelo Palacios se encontraba al aire.

Mientras el incidente se desarrollaba en la puerta de la Radio AM 910, el programa de Marcelo Palacios estaba al aire. Los periodistas quedaron impactados con lo que ocurría del otro lado de las ventanas de la radio y relataron lo sucedido en vivo

El descargo de Malcorra tras la derrota de Independiente frente a Rosario Central

Tras el encuentro, el futbolista salió a responder a los cuestionamientos mediante sus redes sociales oficiales y negó cualquier actitud deliberada en su desempeño. “Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca”, expresó.

El jugador se expresó en las redes sociales Foto: IG ignacio malcorra

En relación a la jugada puntual que desató el malestar, explicó que su intención era asistir a un compañero antes que definir. El pase filtrado lo dejó exigido y la resolución terminó siendo débil. “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos, pero cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era para arrancarle la cabeza al arquero”, aseguró el volante que vistió la camiseta del Canalla hasta el 2025.