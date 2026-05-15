Vinicus y Mbappé Foto: REUTERS

El Real Madrid vive semanas donde cada gesto pesa más que un gol. La última chispa no fue una derrota ni una eliminación: fue una declaración. Kylian Mbappé aseguró que Álvaro Arbeloa le comunicó que hoy es “el cuarto delantero” en la consideración ofensiva, detrás de Vinícius, Franco Mastantuono y Gonzalo. Minutos después, el entrenador lo negó en conferencia y remarcó que él decide quién juega. Resultado: un vestuario que ya venía tenso volvió a quedar expuesto delante de todos.

El “cuarto delantero” y el desmentido: cómo explotó el nuevo capítulo

La escena ocurrió tras el 2-0 ante Real Oviedo en el Bernabéu. Mbappé, que había sido suplente, habló en zona mixta y vinculó su ausencia del once inicial con esa supuesta charla previa. El mensaje fue contundente: dijo estar “al 100%”, pero que debía trabajar para superar a quienes están por delante en la rotación. La respuesta llegó rápido: Arbeloa sostuvo que no dijo esa frase y explicó que el francés venía de un contexto físico que no recomendaba arriesgarlo desde el arranque.

Kylian Mbappé, Real Madrid. Foto: REUTERS

Ese ida y vuelta, por sí solo, sería una polémica más. El problema es el terreno: el Madrid transita una temporada atravesada por ruidos internos, versiones cruzadas y filtraciones. Y cuando el foco se pone en jerarquías el debate se vuelve explosivo.

De proyecto “galáctico” a convivencia incómoda: la grieta de los egos

Según reconstrucciones de medios españoles citadas por la prensa regional, la convivencia empezó con una etapa de adaptación y roles relativamente claros. Pero el contexto deportivo fue enrareciendo todo: pese a los números individuales de Mbappé, el equipo no logró la estabilidad esperada y, con el correr de los meses, la sociedad en ataque dejó de verse natural. Cuando en un plantel conviven estrellas que quieren ser el centro del juego, la línea entre ambición y fricción se vuelve muy delgada.

En esa disputa simbólica, Vinícius aparece como un actor clave. Distintas crónicas señalan que su peso en el vestuario y su ascendencia futbolística crecieron al mismo ritmo que el ruido alrededor del francés. Y eso, en el Madrid, siempre termina en “bandos”: los que entienden que el equipo necesita girar alrededor de un nombre, y los que creen que el liderazgo debe repartirse.

El antecedente que lo cambió todo: Xabi Alonso, el rol de Vini y el giro del club

Para entender por qué el choque actual prende fuego tan rápido, hay que mirar atrás. La etapa de Xabi Alonso terminó abruptamente y su salida fue oficial tras la Supercopa, con Arbeloa como reemplazante. Fuentes y reconstrucciones periodísticas describieron un ciclo corto (apenas meses) con quejas por gestión del grupo, reparto de minutos y métodos de trabajo. En ese período, Vinícius fue señalado como uno de los futbolistas más inconformes con decisiones y roles.

El cambio de entrenador no fue un simple ajuste táctico: fue un mensaje. Arbeloa llegó con la misión de ordenar un vestuario sensible y, desde entonces, el reparto de protagonismo en ataque se convirtió en un tema permanente. Por eso, cuando Mbappé verbaliza que hoy está por detrás de otros nombres, no se lee solo como una queja por minutos: se interpreta como una disputa por el mando.

Florentino tomó postura y eso también divide

En el medio, Florentino Pérez habló públicamente y dejó frases que suman presión. En una entrevista televisiva sostuvo que Mbappé es “el mejor jugador del Madrid en este momento” y lo defendió por su producción goleadora, mientras que sobre la renovación de Vinícius bajó el tono y evitó acelerar definiciones, delegando el tema en el área deportiva. En un club donde los gestos pesan, esas palabras se leyeron como una señal política hacia adentro.

Conferencia de prensa de Florentino Pérez. Foto: EFE

Esto no implica que el Madrid “elija” oficialmente a uno u otro, pero sí marca el tablero: cuando el presidente opina, el vestuario escucha. Y, a veces, se parte.

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