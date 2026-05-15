Exequiel Zeballos tiene un pie afuera de Boca. Foto: Instagram @exezeballos02

Tras quedar afuera del Torneo Apertura y con el desafío de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, en Boca ya empezaron a trabajar en el plantel para la próxima temporada y todo parece indicar que Exequiel Zeballos será la primera gran pérdida para el equipo de Claudio Úbeda.

La renovación del “Changuito” se convirtió en un tema central durante este año, ya que su contrato vence en diciembre. Sin embargo, las negociaciones se estancaron más de lo esperado y todavía no hay acuerdo para extender el vínculo del delantero. En este contexto, en las últimas horas trascendió que la opción más fuerte sería una venta al fútbol europeo en el próximo mercado de pases.

La imposibilidad de alcanzar un acuerdo en torno a la duración del contrato la representación del extremo santiagueño comenzó a buscar ofertas para acercar a Brandsen 805 en el corto plazo para que el delantero no se marche libre a fin de año, situación que ninguna de las partes quiere.

Exequiel Zeballos podría irse de Boca. Foto: EFE

Es que el buen vínculo entre la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y el entorno del “Changuito”, sumado al hecho de que Zeballos surgió de las inferiores del club, aporta a la intención de encontrar una salida beneficiosa: dejarle dinero a Boca y no irse libre, pese a que a partir del 1 de julio puede negociar libremente con otra institución.

Los posibles destinos de Zeballos en Europa

La idea de ambas partes es concretar una transferencia por una cifra que, lejos de los 20 millones de dólares fijados en la cláusula de rescisión, representaría un ingreso importante para el “Xeneize”.

Además, es importante recordar que CSKA Moscú y Napoli son dos equipos europeos que avanzaron por Zeballos en los últimos meses. Por un lado, los rusos sondearon el panorama e insinuaron una propuesta cercana a los USD 10 millones.

Por su parte, el conjunto italiano sigue de cerca la situación del extremo desde hace tiempo y podría presentar una oferta en las próximas semanas. También aparece Bologna en el radar, con un intercambio que acercaría a Benjamín Domínguez al “Xeneize”.

Los números del “Changuito” Zeballos en el Torneo Apertura 2026