Argentina, en octavos de final del Mundial de Vóley 2025: ¿qué rival tendrá y cómo quedó el cuadro?
Argentina le ganó un partidazo a Francia por 3 a 2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 de Filipinas.
Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.
¿Qué rival se viene en octavos de final?
El rival de la Argentina en los octavos de final será Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo F al superar a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el combinado europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.
Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.
El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30 de la madrugada (hora argentina).
Un Mundial de sorpresas
En caso de eliminar a Italia, Argentina se cruzaría con el vencedor del choque entre Bélgica y Finlandia en cuartos de final.
Finlandia, a quien Argentina superó en el debut por 3 a 2 luego de estar 0-2 en sets, fue el responsable de la eliminación de Francia.
Otra sorpresa fue la eliminación de Brasil, luego de la caída ante Serbia y la victoria de República Checa por 3 a 0 sobre China, que generó la clasificación de ambos equipos europeos.
Así quedó el cuadro de octavos de final
- Túnez vs. República Checa.
- Serbia vs. Irán.
- Estados Unidos vs. Eslovenia.
- Bulgaria vs. Portugal.
- Polonia vs. Canadá.
- Turquía vs. Países Bajos.
- Argentina vs. Italia.
- Bélgica vs. Finlandia.