Argentina, en octavos de final del Mundial de Vóley 2025: ¿qué rival tendrá y cómo quedó el cuadro?

El equipo de Marcelo Méndez se impuso ante Francia en un partidazo y eliminó al último bicampeón olímpico. ¿Cómo sigue la actividad y qué otras sorpresas se dieron?

Argentina en el Mundial de Vóley Filippinas 2025. Foto: EFE

Argentina le ganó un partidazo a Francia por 3 a 2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 de Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.

Argentina en el Mundial de Vóley Filippinas 2025. Foto: EFE

¿Qué rival se viene en octavos de final?

El rival de la Argentina en los octavos de final será Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo F al superar a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el combinado europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.

Italia no será un rival nada fácil para la Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.

Italia en el Mundial de Vóley 2025. Foto: REUTERS

El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será este domingo 21 de septiembre a las 4.30 de la madrugada (hora argentina).

Un Mundial de sorpresas

En caso de eliminar a Italia, Argentina se cruzaría con el vencedor del choque entre Bélgica y Finlandia en cuartos de final.

Finlandia, a quien Argentina superó en el debut por 3 a 2 luego de estar 0-2 en sets, fue el responsable de la eliminación de Francia.

Mundial de Vóley 2025, Serbia vs. Brasil. Foto: EFE

Otra sorpresa fue la eliminación de Brasil, luego de la caída ante Serbia y la victoria de República Checa por 3 a 0 sobre China, que generó la clasificación de ambos equipos europeos.

Así quedó el cuadro de octavos de final