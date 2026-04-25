La exjugadora de la Selección Argentina de Vóley tenía 42 años y atravesó una dura enfermedad. Foto: Noticias Argentinas

El vóley argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse este viernes 24 de abril la muerte de Micaela Vogel, exjugadora de la Selección Argentina y referente de una generación histórica de Las Panteras. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que expresó su pesar a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales y según se supo, padecía una grave enfermedad.

Vogel tuvo una destacada trayectoria tanto en el vóley nacional como internacional, donde llegó a competir en la liga italiana, considerada una de las más exigentes del mundo. A lo largo de su carrera, defendió camisetas de clubes importantes del país, entre ellos GEBA y San Lorenzo, además de formar parte de distintos procesos de la selección femenina.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias”, indicó la Federación del Voleibol Argentino en sus redes sociales oficiales. El deceso de la exdeportista generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo, donde excompañeras, entrenadores y clubes expresaron mensajes de despedida y condolencias para su familia y seres queridos. Si bien se supo que Micaela atravesaba una dura enfermedad, no se brindaron detalles respecto a su condición ni hace cuánto tiempo la sufría

La trayectoria de Micaela Vogel

Micaela Vogel inició su camino en el alto rendimiento en las divisiones inferiores de GEBA, club donde rápidamente se destacó por su potencia y lectura de juego. Su ascenso meteórico la llevó a integrar las selecciones juveniles y, eventualmente, la mayor, donde se consolidó como una pieza clave en el esquema de Las Panteras durante los años 2000. Su aporte fue fundamental en diversos torneos sudamericanos, donde la selección comenzó a forjar la identidad competitiva que hoy la caracteriza a nivel global.

Su talento trascendió las fronteras locales, logrando dar el salto al continente europeo. En Italia, Vogel se desempeñó en clubes de la prestigiosa Serie A, logrando adaptarse a un ritmo de juego de élite. Esa experiencia internacional no solo enriqueció su técnica individual, sino que le permitió regresar al país para volcar sus conocimientos en la Liga Femenina, defendiendo los colores de instituciones de peso como San Lorenzo de Almagro, donde es recordada por su liderazgo y compromiso profesional.

Más allá de sus logros estadísticos, Vogel es reconocida por su rol como formadora y mentora de las nuevas generaciones. Tras su etapa como jugadora activa, mantuvo un vínculo estrecho con el deporte, siendo una voz autorizada en la planificación de proyectos deportivos. Su partida física a los 42 años dejó un vacío inmenso en una comunidad que la define unánimemente como una guerrera tanto dentro de la cancha como en su vida personal frente a la adversidad.