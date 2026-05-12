Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Foto: REUTERS

Un grosero error del arquero Bento en tiempo de descunto le negó la victoria y el título a Al Nassr de Cristiano Ronaldo en el clásico del fútbol saudí frente a Al Hilal.

De esta manera, todo se definirá en la última fecha, en la que el equipo de Jorge Jesús tiene grandes chances de coronarse en la Liga Profesional Saudí en Arabia Saudí.

El arquero brasileño fue el gran protagonsita de la jornada con un blooper increíble: se le escapó un balón aéreo procedente de un lateral que acabó introduciéndose en el arco, lo significó el empate de Al-Hilal en un partido clave en la lucha por el campeonato.

Resumen del partido entre el Al Nassr y el Al Hilal en la Liga Saudí. Video: REUTERS.

El equipo de Simone Inzaghi quedó segundo con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco menos que el conjunto del Bicho, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.

Cristiano Ronaldo fue reemplazado en el minuto 83 y vio desde el banco de suplentes el error de su compañero. El Bicho no podía creer lo sucedido y no pudo disimular su fastidio de estirar la lucha por el título

La decepción del crack luso tiene que ver que, tras su salida de a Juventus en 2021, no pudo volver a ganar un título a nivel clubes. Pasaron su segunda etapa en el Manchester United y su incursión en el fútbol árabe sin la posibilidad de conseguir títulos avalados por FIFA.

Cristiano Ronaldo en Juventus, Reuters.

Sin embargo, el delantero portugués, que jugará su sexto Mundial en la cita de este año, tendrá la posibilidad de ampliar su palmarés el próximo sábado frente al G-Osaka de Japón en la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia.