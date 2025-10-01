Juan Martín Del Potro, entre los nominados para entrar al Salón de la Fama del Tenis en 2026

La Torre de Tandil fue nominado junto Roger Federer y a Svetlana Kuznetsova. ¿Qué debe suceder para su ingreso?

Juan Martín Del Potro - Roland Garros Reuters

Juan Martín del Potro fue nominado para entrar al Salón de la Fama y buscará su lugar junto a dos leyendas del tenis: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

La Torre de Tandil rompió la racha de cinco Abiertos de Estados Unidos consecutivos de Federer en 2009 y se erigió en uno de los mejores tenistas de la época de los 2010 fuera del ‘Big Four’, ganando 22 títulos y siendo número tres del mundo.

Copa Davis - Del Potro

Además, consiguió una plata olímpica en Río de Janeiro 2016 y un bronce en Londres 2012 y conquistó la Copa Davis en 2016 en Croacia con una memorable remontada de dos sets en contra frente a Marin Cilic en la final.

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribió el argentino en sus redes sociales.

En caso de lograr su ingreso, Del Potro se unirá a un selecto grupo que ya integran Guillermo Vilas, desde 1991, y Gabriela Sabatini, desde 2006.

¿Cómo es la votación?

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de octubre.

Del Potro campeón del US Open 2009

Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de los sufragios enviados por el Grupo de votación (140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo Grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos.

Los resultados se anunciarán en noviembre próximo.