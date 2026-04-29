Canchas de tenis de arcilla verde, el aliado inesperado contra el cambio climático. Foto: Unsplash

En medio de la crisis climática global, una innovación inesperada comienza a ganar protagonismo: las canchas de tenis de arcilla verde. Lo que hasta ahora era simplemente una superficie deportiva podría convertirse en una herramienta concreta para capturar carbono y reducir el impacto ambiental en entornos urbanos.

Canchas de tenis de arcilla verde: la innovadora solución contra el cambio climático

De acuerdo con un estudio publicado en ‘Applied Geochemistry’, estas superficies tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono mediante la meteorización de rocas. Este proceso natural ocurre cuando materiales ricos en silicatos, como el basalto, reaccionan con el agua de lluvia y fijan carbono en el suelo.

Estas superficies tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono mediante la meteorización de rocas. Foto: Unsplash

La clave de esta innovación radica en integrar soluciones climáticas en infraestructuras ya existentes. Así, espacios cotidianos como una cancha de tenis pueden adquirir una función ambiental sin necesidad de grandes cambios estructurales.

Cuánto dióxido de carbono pueden capturar estas canchas ecológicas

El estudio analizó 17.178 canchas en Estados Unidos construidas con metabasalto, evaluando todo su ciclo de vida: desde la extracción de materiales hasta el mantenimiento. También se consideraron variables como la temperatura, el tamaño de los granos minerales y la composición química.

El estudio analizó 17.178 canchas en Estados Unidos construidas con metabasalto, evaluando todo su ciclo de vida. Foto: Unsplash

Los resultados indican que estas superficies pueden eliminar unas 25.000 toneladas métricas de dióxido de carbono por año. El 80% alcanza emisiones netas cero en menos de 10 años, mientras que el 92% lo logra antes de los 20. En promedio, comienzan a generar emisiones negativas en apenas 3,5 años.

Ventajas ambientales frente a superficies tradicionales de hormigón

A diferencia de las superficies duras tradicionales, estas canchas no solo capturan carbono, sino que también reducen las emisiones iniciales de construcción entre 1,6 y 3 veces. Esto las posiciona como una alternativa más eficiente desde el punto de vista ambiental.

Además, permiten optimizar el uso del territorio al integrar soluciones sostenibles en infraestructuras ya instaladas, sin necesidad de expandir la huella urbana.

Diseño urbano sostenible: el potencial global de las canchas de arcilla verde

Las canchas situadas en climas cálidos o cerca de centros de procesamiento de basalto muestran mejores resultados. Foto: Unsplash

El rendimiento de estas canchas depende en parte de su ubicación. Aquellas situadas en climas cálidos o cerca de centros de procesamiento de basalto muestran mejores resultados, mientras que en regiones frías algunas podrían no alcanzar la neutralidad de carbono.

Aun así, el potencial de esta tecnología es significativo. Su implementación podría expandirse a diferentes países y contextos, especialmente si se optimizan los materiales y el mantenimiento. Esta innovación demuestra que la transición ecológica no depende únicamente de grandes infraestructuras, sino también de soluciones simples integradas en la vida cotidiana.