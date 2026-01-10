Luis Zubeldía. Foto: NA

Luis Zubeldía, entrenador de Fluminense, será sometido este sábado a un procedimiento cardiovascular, una situación que alarma a todo Brasil y pone en duda su presencia en el debut del Flu en el Campeonato Carioca.

En un comunicado, la institución aclaró que la intervención está programada y no reviste carácter de urgencia, aunque no se detallaron los motivos médicos.

El club carioca explicó que, en caso de que los controles posteriores indiquen la necesidad de un tratamiento adicional, el técnico argentino deberá guardar reposo durante siete días, lo que lo dejaría al margen del estreno en el torneo estadual. Si no existe esa indicación médica, Zubeldía podrá retomar los entrenamientos el lunes 12.

“El entrenador será sometido a una intervención cardiovascular programada. En caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días. Si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes”, señaló el club.

Luis Zubeldía y Luciano Acosta en el Fluminense. Foto: @FluminenseFC

El entrenador de 44 años asumió en Fluminense a fines de septiembre tras su salida de São Paulo. Desde entonces dirigió 18 partidos, con un balance de 11 victorias, tres empates y cuatro derrotas, logrando la clasificación directa a la Copa Libertadores y el acceso a las semifinales de la Copa de Brasil.