Jordan Smith, campeón del One Point Slam del Australia Open 2026. Foto: EFE (James Ross)

El tenis es un deporte muy tradicional que, a lo largo del tiempo, mantuvo su formato. Sin embargo, en los últimos años, apareció un atractivo certamen que cautivó otra vez al público: el “One Point Slam”, un evento especial que reúne a tenistas profesionales y amateurs.

Durante la fase inicial del Australia Open, la Federación Internacional de Tenis (ITF) realizó la primera edición del One Point Slam, que consiste en una llave eliminatoria de partidos rápido a un solo punto, donde el saque se define, curiosamente, por piedra, papel o tijera.

Jordan Smith ingresó al One Point Slam por ser ganador del campeonato del estado de Nueva Gales del Sur. Foto: EFE (James Ross)

En esta edición 2026, el One Point Slam de Australia Open enfrentó a 24 tenistas profesionales y 24 amateurs o celebridades del mundo. ¿Quién fue el campeón? El local Jordan Smith, quien ingresó al certamen por ser ganador del campeonato del estado de Nueva Gales del Sur.

El profesor de tenis australiano de 29 años eliminó a Bailey Smith (jugador de fútbol australiano); Laura Pigossi (86° WTA); Jannik Sinner (2° ATP); Amanda Anisimova (4° WTA); y Pedro Martínez (71° ATP) en la semifinal del cautivador y llamativo evento especial.

Jordan Smith tiene 29 años y es profesor de tenis en Australia. Foto: EFE (James Ross)

En la gran final, Smith metió una devolución profunda y se proclamó campeón del One Point Slam tras un error de revés de Joanna Garland (117° WTA), quien previamente había vencido a grandes figuras como: Alexander Zverev, Nick Kyrgios y Maria Sakkari.

“Para ser sincero, solo dormí unas dos horas. Al venir aquí, me habría conformado con ganar solo un punto”, expresó emocionado Smith, quien ganó un millón de dólares australianos. “Podría ayudarnos a mi novia y a mí a mudarnos en el futuro porque sigo viviendo en casa”, reconoció el profesor de tenis.

Jordan Smith ganó un millón de dólares australianos por ser campeón del One Point Slam. Foto: EFE (James Ross)

El nuevo ídolo australiano tuvo un discreto y efímero paso por el profesionalismo: su mejor posición fue la 1141 durante la temporada 2023. Justamente, Jordan Smith alcanzó dicho puesto durante su etapa universitaria en Estados Unidos.

“Este evento es la experiencia definitiva para que los aficionados se midan al nivel de Grand Slam. Es el tenis en su versión más emocionante: un punto, una sola oportunidad de alcanzar la gloria. Rápido, sin filtros y abierto a todos”, celebró el director del tenis australiano, Craig Tiley.

Cinco curiosidades sobre el “One Point Slam”